Дело Ганзбурга и Бройде: первый в СССР суд за использование «литературных негров»

В 1934 году в СССР прошли два шумных процесса над писателями, использовавшими в написании «своих» произведений труд «литературных негров». Яков Ганзбург получил 2 года тюрьмы, а Соломон Бройде — 5 лет. Случай с Бройде осложнялся с тем, что он ещё и числился на нескольких работах (нигде не работая) и имея с них до 3 тысяч рублей в месяц.

Соломон Осипович Бройде родился в 1892 году в Киеве. В 1910 году напечатал первый очерк в газете. В 1912 году вступил в партию меньшевиков. В 1916 году закончил юрфак Киевского университета, работал во Всероссийском земском союзе.

Блог Толкователя писал о первых годах жизни Бройде после Революции:

«Меньшевик Соломон Бройде в начале 1920-х провёл 16 месяцев в московских тюрьмах. Он описывает прекрасные условия содержания зеков: с хорошим питанием, отпусками, театром, внутренней свободой».

По выходу из тюрьмы Бройде написал несколько книг — «В советской тюрьме», «В сумасшедшем доме» и др. Они пришлись по нраву ГПУ, Бройде был прощён и смог продолжить литературную карьеру.

С 1922-го по 1934 год помимо указанных произведений за подписью Бройде вышли повесть «В плену» (1931), сборники рассказов «Дни и ночи» (1928) и «Судьи народные» (1934), роман «Фабрика человеков» (1933), а также несколько книг в публицистическом жанре: «Ярославский мятеж» (1930), «Фальшивомонетчики за работой» (1930), «Вредительство, шпионаж и белый террор» (1930), «Генеральные штабы действуют» (1931). Каждая из книг выходила тиражом 20-30 тыс. и имела успех, многие из них были переведены на европейские языки.

Литературную деятельность Бройде совмещал с общественной — он числился председателем Ревизионной комиссии московского городского продовольственного комитета, сотрудником управлений «Всекохудожник» и артели « Всеутильсырье», членом ревизионной комиссии издательств МТП и РЖСКТ «Советский писатель», а также казначеем в Горкоме писателей. На каждой из этих работ он появлялся по 2-3 часа в неделю. В совокупности зарплата на нескольких работах у него могла доходить до 3 тыс. руб. в месяц (средняя зарплата по СССР тогда была 150-200 руб.). Гонорары за его произведения также добавляли по несколько тысяч рублей в месяц.

Бройде стал вторым писателем после Маяковского, кто купил личную иномарку; также у него появилась личная стометровая квартира.

В начале 1930-х в отечественной периодике была развернута кампания в связи с подготовкой к Первому съезду советских писателей. Наряду с многочисленными статьями о важности советской литературы был обозначен курс на борьбу за качество художественных произведений, а также на чистку от приспособленцев. Партийные и советские органы начали пристально копаться в личной жизни многих писателей. О том, к чему это привело, рассказывается в статье Ивана Назарова «Соломон Бройде: дело «литературного Аль Капоне» (журнал «Вопросы литературы», №4, 2016).

В марте 1934 года в «Литературной газете» была помещена заметка «Дело Я.Ганзбурга», сообщавшая о том, что в московском горсуде началось слушание дела по обвинению писателя Якова Давыдовича Ганзбурга в литературном мошенничестве, а именно в том, что роман «Кусты и зайцы», опубликованный за его подписью, был написан другим человеком. Позже открылось, что автор романа «Кусты и зайцы» — дореволюционный писатель Иоасаф Арианович Любич-Кошуров. Как выяснилось, Я. Ганзбург договорился с литератором, что издаст книгу под своей фамилией и обязуется поделить с ним гонорар. Любич-Кошуров вставил во второй том романа несколько своих дореволюционных рассказов, что и было открыто другими писателями. На суде выяснилось, что Я. Ганзбург не только не писал, но и не читал «свою» книгу. За это он был осуждён на два года, а Любич-Кошуров получил авторские права на роман и гонорар 5000 рублей.

Впрочем, через несколько месяцев советские газеты писали, что «десять Ганзбургов» равны одному С. Бройде. Выяснилось, что с 1927 года все книги за него писали «литературные негры». Журналист Вермонт окрестил в одной своей статье Бройде «литературным Аль Капоне», и эта кличка закрепилась за ним.

Следователи прокуратуры установили, что художественные произведения Бройде, изданные с 1928 года, были написаны: сборник рассказов «Дни и ночи» — Лугиным и Моренцом; дневники Нуринова и Ульяновского после незначительной литературной правки Бройде стали повестью «В плену у белополяков», роман «Фабрика человеков» написал журналист Игорь Силенкин, а последняя книга «Судьи народные» — плод творчества Лугина и Смирнова. Упоминались и новые произведения, которые Бройде планировал к публикации: его совместная с Я.Ганзбургом пьеса «Фрунзе» (над которой работал Лугин), а также книга о советской авиации «Аэро» (совместно с летчиком Б.Местоном).

16 июля 1934 года в Московском городском суде под председательством С.Ястржембского началось слушание дела по обвинению Бройде в литературном шантаже, присвоении чужих рукописей и использовании служебного положения в личных интересах. Свет на судьбу Бройде проливает его письмо к В.Лидину от 12 октября 1935 года: «Близится декабрь 1935 г. — стало быть, прошел почти год, 365 дней лагерной и тюремной жизни, а всего, с начала ареста 17 месяцев. Думается, что меня можно было бы уже освободить или, на худой конец, заменить остающийся срок (огромный! 40 месяцев!) ссылкой». Арестант упоминал тех, кто ходатайствовал и пытался помочь ему, — «энергично сделали это Толстой, Тихонов, Славин, Шкловский, Низовой, но, к сожалению, в декабре 1934 года и это не имело успеха»; также поддержку оказал Кольцов.

Дальнейшая судьба Бройде сложилась безрадостно: более он не печатался, а в 1938 году его арестовали ещё раз и 25 мая того же года расстреляли на Бутовском полигоне. 12 февраля 1959 года Бройде был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

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