Шекспир в XVIII веке воспринимался в России как дикарь

Александр Сумароков в 1750 году впервые в России сделал вольный перевод пьесы Шекспира «Гамлет». Герой в русской версии едва-едва напоминал шекспировского Гамлета. Вслед за Вольтером он полагал, что Шекспир пишет как пьяный дикарь, не соблюдая никаких литературных правил. Шекспир может трогать сердца, но оскорбляет образованный вкус хаосом действия. Сумароков в трагедии оставляет только одну идею: власть берут силой или обманом, за неё борются на смерть. А в 1932 году в советской России был представлен новый Гамлет — как пьяный хулиган.

Александр Петрович Сумароков (1717-1777) стал первым драматургом России. Он считал, что путь к национальной драматургии должна открыть трагедия. Этот жанр, по мнению писателя и его современников, должен освещать жизнь особ царской крови, от которых зависит судьба государства и народа. Человеческая природа считалась исторически неизменной – во все времена люди чувствуют и думают одинаково, поэтому обстановка событий была несущественна.

В 1747 году Сумароковым была написана трагедия «Хорев». В постановке кадетов Сухопутного Шляхетного корпуса она имела успех. Поэтому в этом же исполнении в 1750 году зрителю была представлена следующая трагедия Сумарокова – «Гамлет». Это был вольный прозаический перевод, сделанный Сумароковым. О том, почему был изменён сюжет пьесы Шекспира, писал Николай Грипич в статье «Гамлет А.П.Сумарокова» («Материалы Третьей научной конференции «Наука. Университет. 2002», Новосибирск, 2002).

Герой в русской версии, по словам самого автора, «едва-едва напоминает шекспировского Гамлета» – Сумароков старался исправить английский источник: «Не всё ему там пригодилось. Вслед за Вольтером он полагал, что Шекспир пишет как пьяный дикарь, не соблюдая никаких литературных правил. Шекспир может трогать сердца, но оскорбляет образованный вкус хаосом действия».

Сумароков в трагедии оставляет только одну идею: власть берут силой или обманом, за неё борются на смерть.

Изменен и сюжет: кровожадный Полоний, расчищая дорогу к трону своему покровителю Клавдию, убивает законного короля датского, отца Гамлета. Клавдий занимает трон и женится на королеве Гертруде, ставшей жертвой интриги. Убитый отец является Гамлету во сне и, зная о его любви к Офелии, дочери Полония, просит сына «отставить дела любовные».

Гертруда в глубоком отчаянье и принимает решение оставить дворец, чтобы в уединении просить бога о прощении – к этому она приходит, узнав всю правду от сына о короле и убийстве. Королева желает, чтобы Гамлет «воспринял родительскую власть», а Клавдия просит оставить трон, но он отказывается. Король готов убить Гертруду и женится на Офелии.

Гамлет мечтает о смерти-сне, дающей забвение от страданий (мотив Шекспира). Однако мысль о мучениях народа под властью тирана Клавдия заставляет его действовать.

Полоний, видя, что Офелия не хочет участвовать в его и планах короля, угрожает дочери смертью.

Клавдий отправляет десять рабов для убийства Гамлета и Гертруды. Готовится и казнь Офелии. Разносится слух о гибели принца, народ окружает дворец.

В это время является сам Гамлет с воинами и наперсником Армансом, спасает Офелию, хочет убить Полония, однако дочь вымаливает жизнь отцу и его берут под стражу.

После страшной душевной борьбы принц отказывается от мести Полонию и рассказывает своей возлюбленной, как спас себя и мать от убийц, посланных Клавдием, как ворвался во дворец узурпатора и убил его. В это время становится известно, что Полоний «дух во злобе испустил».

Как видно из сюжета, всё, что не связано с темой власти, было отсечено — в пьесе не стало героев «Гамлета» Шекспира: Фортинбраса, Розенкранца, Гильденстерна, актёров, могильщиков.

Взамен возникли Арманс – наперсник Гамлета; подруга Офелии – наперсница Флемина, а также её мамка – Ратуда.

Трагедия была основана на единстве действия, а суть его – месть принца Гамлета за убийство короля-отца. Развивая проблему власти, Сумароков так характеризует её носителей:

«Новый король Клавдий – отъявленный злодей. Добиваясь трона, он готов умертвить своих бывших союзников, начиная с королевы, и взять себе в жены Офелию. Царедворец Полоний считает, что царь – это бог в принадлежащих ему странах, и все действия его оправданы».

Каким же, по мнению автора, должен быть идеальный правитель? Об этом Сумароков говорит устами Гертруды, которая возражает Полонию:

«Не сим есть праведных наполнен ум царей:

Царь мудрый есть пример всей области своей;

Он правду паче всех подвластных наблюдает

И все свои на ней устои созидает,

То помня завсегда, что краток смертных век:

Что он в величестве такой же человек,

Раби его ему любезные суть чады,

От скипетра его лиется ток отрады».

Гамлет у Сумарокова лишён колебаний, раздумья и устремлен к одной цели – им владеет жажда мести. Он любит Офелию, но знает, что её отец Полоний – участник злодейства, и выбирает между необходимостью убить его и сознанием несчастья, которое будет причинено Офелии:

Автор наделил Гамлета готовностью к действию во имя восстановления справедливости. Он ощущает моральное право на трон, имея целью спасти народ, поэтому побеждает в ожесточенной борьбе. В датском государстве снова всё благополучно: скипетр в руках принца, вместе с ним Офелия.

Гамлет Сумарокова – не мститель, а освободитель народа от тирании и в будущем, надо полагать, вполне просвещенный монарх.

Театр в эпоху классицизма видел в «Гамлете» Шекспира «грубую варварскую пьесу». Такое отношение обусловило появление «переделанных» Гамлетов.

Реабилитация великого английского драматурга произошла тольк на рубеже XVIII-XIX веков (сначала сентименталистами, а потом романтиками), тода же пришло понимание того, что его пьесы «не требуют исправлений» (Н.М. Карамзин).

Историк Иван Толстой на радио «Свобода» напоминал, что ещё одно переосмысление «Гамлета» произошло в советской России в 1920-30-е годы:

«Грандиозным скандалом закончилась постановка «Гамлета» молодым Николаем Акимовым в Вахтанговском театре в 1932 году. Принц датский представал у него толстым и скабрезным, он сам переодевался в Тень своего отца, играл на флейте, вставив её в задний проход, и появлялся на сцене с живым поросёнком на поводке. Никому ни до, ни после не удавалось так встряхнуть классику. Говорили, что Акимов превзошёл в дерзости самого Мейерхольда: чего стоит одна лишь пьяная Офелия. Отдельные сцены для акимовской постановки писали сатирики Николай Эрдман и Владимир Масс. Музыку сочинил Дмитрий Шостакович. Игравший Гамлета Анатолий Горюнов спускался к сцене по извивающейся черной лестнице, покрытой красной (обкомовской) ковровой дорожкой».

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