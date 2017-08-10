Как англичане в 1855 году построили первую железную дорогу в Крыму

В марте 1855 года, в разгар Крымской войны, англичане построили между Балаклавой и позициями своей армии под Севастополем железную дорогу. За семь недель было уложено 11 км путей, все стройматериалы для неё, а также паровозы и вагоны были завезены из Англии. Эта дорога во многом была причиной победой коалиции над Россией в Крымской войне.

Россия вступила в Крымскую войну 1853-1856 отсталым государством. Страна уступала в вооружении, управлении, технике, промышленности, сельском хозяйстве. В России почти отсутствовала транспортная система, что не могло не сказаться на военной кампании. Об этом, в частности, пишет историк Диана Первых в статье «Русская и английская пресса 1850-х годов об организации железнодорожного сообщения в годы Крымской войны» (журнал «Лабиринт», №3, 2015).

Трудности русской армии состояли в длительной доставке грузов, в основном — гужевым транспортом. «Выхода следовало бы искать в замощении или шоссировании важнейших путей, или в прокладке участка железной дороги; но на такие капитальные меры не пошли. Мы, впрочем, проложили 4-ю грунтовую дорогу, насыпав огромную гать через Сиваш посередине между Перекопом и Чонгарским полуостровом», — пишет военный теоретик А.Свечин, осмысляя ход и итоги Крымской войны. Боеприпасов не хватало, армия пребывала полуголодной, так как из-за «топливных затруднений и слабой распорядительности» хлебопечение в Крыму так и не было организовано. Вместо муки в Севастополь подвозили ржаные сухари, которые в дороге успевали заплесневеть: «Тюря из вскипяченных в котлах сухарей составляла основное довольствие защитников Севастополя. Удалось организовать выдачу большого количества хрена, который спасал солдат от цинги».

Путей сообщения не хватало, и доставка продовольствия обходилась дорого. Два года русская армия была сосредоточена на небольшом полуострове, «отделённом от внутренних хлебородных губерний трехсотверстным степным пространством, на котором существовала лишь одна, и то грунтовая, дорога» (имеется виду дорога между Симферополем и Перекопом). Боеприпасы, амуницию, провизию, надо было везти издалека: «сперва за 300 верст, а потом, по мере истощения ближайших к театру войны местностей, — за 600 верст и, наконец, за 900 верст.

Транспортировку сопровождала «страшная распутица»: «Обывательские подводы с провиантом проходили 130-верстное расстояние от Перекопа до Симферополя в месяц времени, т. е. делали около четырех верст (4,27 км) в день. На почтовых, по казённой надобности, приходилось употреблять на тот же переезд 10 дней, то есть по 13 верст (13,87 км) в сутки».

Англичане (и в целом антироссийская коалиция) страдали от крымского бездорожья не меньше, чем россияне. Но они постарались решить эту проблему:

«Морской путь сообщения с Англией, Францией и Константинополем, несмотря на зимние шторма, был практичнее и обходился союзникам значительно дешевле, позволяя, хоть и с перебоями, но доставлять припасы на позиции под Севастополем. Несмотря на это, англичане поднимают вопрос о строительстве в Крыму железной дороги, которая бы соединила Балаклаву с позициями английской армии под Севастополем и позволила беспрепятственно поставлять продовольствие и боеприпасы. Предложение вызвало дебаты в парламенте Великобритании. Противники идеи утверждали, что дело слишком рискованное: местность состоит из крутых уклонов, и поезда на паровой тяге могут «не взять» севастопольские высоты.

Тем временем английские газеты не переставали публиковать известия из Крыма, информирующие читателей о том, что британская армия под Севастополем — в тяжелом положении, потери растут с каждым днем. Недовольства взбудораженного известиями из Крыма английского общества стремительно росли, и правительство Великобритании, желая успокоить англичан, решает начать строительство. Подрядчиком становится компания инженера-строителя и железнодорожного разработчика Сэмюэля Мортона Пето и его партнёров: инженеров и производителей строительных материалов Эдварда Беттса и Томаса Брассея, имевших большой опыт сооружения железных дорог. Характерно, что предприниматели отказались от прибыли, попросив лишь компенсировать им затраты.

В истории Англии крымская железная дорога под Балаклавой получила название «The Grand Crimean Central Railway» (Большая крымская центральная железная дорога).

8 февраля 1855 года строительство было начато. К работам привлекли солдат 14-го и 89-го полков, специалистов и чернорабочих из Англии. Грузовые корабли доставили в Балаклаву необходимые материалы и технику: 1800 тонн рельсов, 6000 шпал, 300 кубометров досок, два локомотива, машину для вбивания свай и даже в разобранном виде пристань. Ежедневно пути укладывали приблизительно на четверть мили (около полукилометра). В первую очередь, в Балаклаве был сооружен причал, где и выгружались строительные материалы. Железную дорогу решили вести по главной улице города, затем — через ущелье в северной части Балаклавы, прямо у кромки воды, и далее — по болотистым землям деревни Кадыкой. Далее около 500 футов (152 м) следовал крутой подъём на плато, где твёрдость грунта позволяла уложить рельсы без особых проблем.

Через две недели, 23 февраля, по железной дороге лошади перевезли первый груз от Балаклавы до Кадыкой, а к концу марта рельсы были проложены до главной квартиры англичан, расположенной в 4,5 милях от Балаклавы. Уже в апреле железнодорожная линия доходила до передовых позиций английской армии и доставляла к траншеям необходимые военные припасы. К этому времени линия от Балаклавы до Кадыкой стала двухколейной, были сооружены различные подъездные пути возле пристани.

Итак, менее чем за семь недель были проложены 7 миль (11 км) железнодорожных путей. Англичане смогли организовать непрерывное тыловое обеспечение войск, находящихся в передовой линии траншей и, прежде всего, на батареях. 2 апреля по железной дороге в Балаклаву впервые пошел санитарный поезд с ранеными.

В сентябре из Англии пришли дополнительные паровозы, 130 вагонов, 40 машин, которые использовались на участке новой линии от Кадыкой на восток до военного лагеря сардинцев на Воронцовском шоссе, в сторону горы Гасфорта. Постройка этой сардинской ветки была окончена в ноябре 1855 года. Французы пытались соединить железной дорогой Камышовую бухту, где находилась их главная квартира, но проект так и не завершили, хотя работа была начата.

В конце 1855 года на английской железной дороге в Балаклаве курсировало 4 паровоза, 3 стационарные паровозо-машины, 190 вагонов, ежедневно перевозивших 400 тонн грузов. Поезд в сторону Кадыкой ходил каждый час и достигал первой стационарной станции за 50 минут. Там вагоны переводились на конную тягу. После окончания военных действий, в мае 1856 года английская железная дорога была разобрана и продана Турции. Перед уходом у подножия Французского холма в Кадыкой англичане установили мраморную доску с мемориальной надписью в честь постройки железнодорожных путей, но через несколько лет доску по приказу генерал-губернатора графа Строганова разбили кувалдами.

Остаётся добавить, что первая железная дорога в Крыму (не считая построенной в 1855 году англичанами) была сдана в эксплуатацию только в 1874 г., соединив Симферополь с Мелитополем.

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