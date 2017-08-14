21.000 км на машине по СССР в 1982 году: еда и цены в разных регионах

Владивостокская семья Решетниковых в 1982 году проехала на своей машине из Владивостока до Прибалтики и обратно. Во время поездки они вели дневник. Особенно ценные записи из него — о магазинах и рынках, о ценах на еду и промтовары в десятках регионах России и семи республиках Союза. Несмотря на сложившееся общественное мнение о дефиците еды в позднем СССР, в каждом регионе всё было по-разному. Так, Прибалтика и Украина выглядели тогда продуктовым раем: несколько сортов колбасы и сыра, очень дешёвые фрукты, овощи и ягоды. А в Волгограде — мясо и масло по талонам (при этом масла — по 300 гр. на человека).

За июль-август 1982 года, если быть точнее, семья Решетниковых на ВАЗ 2102 в общей сложности проехала 21303 километра (семь республик Союза), сожгли бензина около 1800 литров (на него истратили более 700 рублей). Как они объясняли позднее, цены ими записывались сразу после покупок и «ошибок быть не может». За время путешествия было исписано 5 тетрадей по 96 листов. Укороченный вариант их дневников можно почитать здесь и здесь.

«По поводу продуктов и прочих товаров. 1982 год у нас (во Владивостоке — БТ) был годом всеобщего дефицита, талонов на всё, голых полок в магазинах и огромных очередей. Владивосток в то время был закрытым городом, и ни Китай, ни Средняя Азия ни Кавказ к нам привезти ничего не могли, поэтому базары Новосибирска, Челябинска и магазины Прибалтики вызвали такую бурю восторга», — описывали путешественники.

Мы публикуем выдержки из их путешествия по СССР летом 1982 года:

8 июля. Казахстан.

Целиноград. Сразу же на базар. Груши – 5руб/кг.( это я выторговала, он просил 6 рублей). Вокруг базара магазины, покупаем молоко, кефир. Мяса нам не хватило, а за кооперативным стоять не стали. Было ещё какое-то очень красное мясо, по-моему, это конина, но брать я его побоялась.

9 июля. Челябинск.

И вот он долгожданный рынок. И сразу удача — картошка! Становимся в очередь, картошку продаёт один дед. Солнце печёт нещадно, спрятаться негде, дед еле поворачивается. Картошка – 50 коп/кг. Это июль-то месяц, а картошка прошлогодняя, молодой ещё нет. Стояли минут 40-50. Взяли 8 кг. И совершенно счастливы. Пока Марина стояла в очереди, я пробежалась по всему базару, очень солидный, весь в кафеле, здесь и промтовары, и продукты питания; государственная торговля и частная. Здесь всё, что хочешь: можно и руки помыть и попить, всё чистенько. Полы моют, не подметают, как у нас.

10 июля. Уфа

Город просторный, зелёный, красивые здания, приветливые люди. Наконец, в Уфе купили удочки, будем есть уху. В промтоварах — ничего особенного, зато в продуктовом магазине: сыр — 4сорта, масло — 2 сорта, творог, сметана, молоко и ещё какие-то молочные продукты. В мясном отделе не были.

11 июля. Куйбышев (Самара)

Покупаем мороженое, здесь почти везде мороженое развесное и за ним огромные очереди. Кстати, мороженое так себе. Едем по городу. Город впечатление центрального не производит, или мы не там ездим. Заезжаем на базар, здание как в Новосибирске, но ассортимент беднее, а цены значительно выше.

Сегодня воскресенье, станции техобслуживания закрыты, а в машине в заднем мосту подтекает масло, по заправкам масла нет. Подъезжаем к въезду в Жигулевск, стоят КАМАЗы. Папа просит у них масло, мужики попались отзывчивые. Вообще, мы заметили, что КАМАЗники очень хорошие ребята: всегда помогут, подскажут. Папа заливает масло, ему ещё дают с собой. Мы благодарили ребят и наливаем им бутылку спирта, они довольны, и мы тоже.

12 июля. Куйбышевская и Пензенская области.

Едем, сёла попадаются одно за другим и названия у них весьма знаменитые: Архангельское, Чаадаевка. Домики по деревням резные расписные, один лучше другого. Наташа только ахает — так ей нравится. В одном селе перед Пензой заходим в магазин «Хозтовары» (ищем канистру под масло). Ну и ну! 5 видов хрустальных ваз, у нас их мигом бы расхватали.

Едем дальше. Трактир «Золотой петушок». Стоит он на перекрестке дорог Пенза-Москва. Домик деревянный, весь резной изукрашенный, просто сказочный теремок. На территории трактира клетка с медведями. Открывается трактир и кукарекает петушок, входим, внутри тоже очень красиво. Русские печи, чугунки, а вокруг всё резное. Столы и стулья дубовые. В меню чего только нет, но на самом деле этого нет, спрашиваем, что есть и заказываем. Берем говядину с грибами и картофелем. Приносят в горшочках, очень вкусно, все едят с большим удовольствием, несмотря на то, что только пообедали. Запиваем всеё квасом, тоже ничего. Заплатили 7руб. 70 коп, но за такую вкуснятину можно.

12 июля. Рязанская и Московская области.

Проезжаем указатель «Спасск». Указатель Рязань. Деревня Высокое, 158 км от Москвы. По всей дороге выставлены вёдра с огурцами. Интересно – огурцы вёдрами, у нас такого нет, у некоторых стоят весы. Останавливаемся, спрашиваем: ведро огурцов стоит 5 рублей, берём ведро. Огурчики все как на подбор – маленькие, свеженькие, вкусненькие.

Началась Московская область, проезжаем город Луховицы. Дома одноэтажные, но что ни дом, то красота. Дома в основном кирпичные. Есть двухэтажные, есть с мансардами, с пристройками. Окошки на втором этаже отделаны очень красиво, наличники все резные. Город Коломна, проезжаем мост через реку Оку. Город основан в 1177году, много церквей. Трамвай как у нас. Кафе, останавливаемся позавтракать. В кафе продают пиво и вино на розлив. Завтракаем. Конечно, это не «Золотой петушок», ну и цена за завтрак 3 рубля.

22 июля. Ленинград.

Зашли в гастроном, там сыр, колбаса, постояли, купили. У них тоже дают 1 кг. колбасы в руки, но талонов нет.

25 июля. Таллин.

Останавливаемся у гостиницы Олимпия, идем в кафе. Уже 14 часов, надо обедать. Очень шикарное кафе, полумрак. Нам подали лангет, ничего, только картофель жуткий. Пообедали неплохо, но дороговато, проели 11 рублей. Зато посидели в красивом месте. Посетили коммунальные удобства, просто неописуемо. Чистота, кафель, туалетная бумага и главное запах, совершенно не туалетный. Заходишь в первую комнату, где раковины и зеркала и сомневаешься, туда ли попал. Там, где унитазы, тоже нет туалетного запаха. Я так восторгаюсь, потому что час назад мы давали телеграмму с автовокзала, и там за квартал чувствовалось, что есть туалет.

По проспектам нашли кемпинг, едем к нему. Приехали, кемпинг шикарный, но есть места только в палаточном городке. Делать нечего, остаёмся. Стоит это удовольствие 2 рубля. Заезжаем, ставим палатку. Здесь есть туалет, гладильная, умывальная и даже раковины для ног. Домики в кемпинге небольшие, очень аккуратненькие, рядом место для машины, но все они заняты в основном иностранцами. В палаточном городке тоже иностранцы – финны, но они со своим прицепами (домиком-дачей), мне очень это понравилось. Наша палатка рядом с финнами.

26 июля. Эстония.

На выезде из Талина заскочили в магазин продуктовый. Боже мой, чего там только нет! Сыр двух сортов, масло, молоко трёх видов, колбаса двух видов, творог, сметана, шоколад, конфеты шоколадные. Всё в большом ассортименте.

Едем в Ригу. По пути надо заскочить в Лимбажи, там есть спорттовары, в них продают для автомобилей всякую всячину. Пообедали в Пярну, обед так себе. Блюда какие-то странные, а названия написаны по-эстонски, мы брать не рискнули. Едем дальше, по пути очень часто встречаются места отдыха, даже с каминами и обязательно с туалетами. Очень чисто и аккуратно. Да, это не Россия.

4 августа. Белоруссия и Украина.

Едем по Белоруссии, по деревням продают яблоки вёдрами и картошку. Остановились, яблоки стоят 4 рубля ведро, картошку не спрашивали. Обедаем в каком-то кафе в Гомеле.

Едем дальше, проезжаем указатель, Черниговская область, началась Украина. Вокруг сосновый бор, прямо возле леса продают грибы кучками, вёдрами. Вёдра с лисичками. Проезжаем город Чернигов. Деревни здесь идут одна за другой, и все они, как маленькие базары, только успевай смотреть по сторонам. Яблоки, сливы, груши, лук, чеснок, огурцы, картошка. Вот только помидор почти нет, помёрзли, так как в июне были заморозки. Яблоки – 1,5 рубля ведро; сливы, средняя чашка, в ней 2 кг. точно есть, а то и больше – 1,5 рубля; груши 15 штук – 1рубль. Яблок просто море, их продают корзинами, ведрами, чашками, а у себя мы берём килограммами, и для нас очень странно, что огурцы, яблоки продают ведрами.

7 августа. Украина.

Едем по деревням, кругом стоят вёдра абрикосов, картошки, огурцов, слив; лук, морковь. Абрикосы – 3рубля за ведро (в Новосибирске – 7 рублей за 1 кг.). Мы купили сливы 3 литровые банки на 1 руб., помидоры – около 2 кг. – 1,5 руб., огурцы малосольные – 5коп. 1 штука, груши – 1 руб. кучка, а в ней больше 2 кг. Маринка только удивляется. И такое изобилие на протяжении всей дороги. Заезжаем на автозаправку, рядом автовокзал и базарчик. Покупаем домашнюю колбасу – 10 руб./кг., взяли 200 г. на пробу.

22 августа. Волгоград.

После панорамы уложили вещи, сходили, позавтракали, попробовали волгоградское мороженое, прошли по аллее героев, спустились к Волге. Красивый спуск, красивая набережная, достойная великой русской реки. Затем отправились на базар. Купили арбузы по 60-70 коп./кг., груши по 2,5-3 руб./кг., персики по 6-7 руб./кг., виноград 3-4 руб./кг, яблоки по 1,5-2 руб./кг. Ну, это не Крым. Грецкие орехи по 8 руб./кг., в Ростове были по 5руб/кг. Масло, колбаса у них по талонам, масло – 300 г. на человека на месяц.

26 августа. Свердловская область.

Деревня Щербаковка, до Свердловска 87 километров, видим столовую, останавливаемся. Завтракаем, а может, обедаем, сложно определить. Возле столовой промтоварный магазин, мы с Мариной заходим и видим, премиленькие босоножки импортные за 30 рублей, берем сразу и ещё покупаем чугунок. Рядом небольшой базарчик, малина — 70коп., чашечка яблок – 1рубль, очень маленькие, задрипанные яблочки».

Позднее Решетниковы добавляли:

«По поводу жизни людей в то время. Тот слой населения, к которому мы относились и с которым общались, жил одинаково по всей стране. Я очень благодарна нашим одноклассникам, родственникам и просто знакомым, которые нас очень радушно принимали, ведь устроиться в гостиницу в то время летом было даже теоретически невозможно, домиков в кемпингах Прибалтики не хватало даже для иностранцев. А вообще, за время путешествия нам встретилось много хороших, отзывчивых людей, совершенно незнакомых, даже в Прибалтике, чтобы там о ней ни говорили. Наверно, нам просто везло на хороших людей».

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