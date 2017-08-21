Биотрон — советский город будущего

В 1970-е советская урбанистика отошла от концепции «линейного города». Более передовой системой виделся «Биотронград». Он представлял собой череду 55-этажных домов, в каждом из которых жили бы 5 тысяч человек. Десять биотронов составляли бы самодостаточный мини-город, который сам себя обеспечивал всем необходимым. Десять биотронов — райцентр. Десять райцентров — областной центр. Все части этой системы связывались бы вакуумным поездом, развивавшим скорость 900 км/ч. Советские урбанисты мечтали, что в результате конвергенции Запада и Востока, капитализма и социализма, весь мир был бы покрыт такими «Биотронгородами».

С 1920-х годов советские проектировщики моделировали «линейные города» — плотную застройку вдоль транспортной артерии. В условиях дефицита ресурсов такие города казались идеальными: в них на единицу жилой площади и общественных пространства в 3-4 раза был меньше расход на коммунальную инфраструктуру (электричество, вода, отопление) и транспортные перевозки.

Ширина застройки предполагалась такой, чтобы житель имел возможность выйти из города за 20 минут (т.е. не более 1,5 км). Через равные промежутки в линейном городе располагались бы магазины, учреждения культуры и производственные цеха. (В некоторых вариантах проектов промышленная зона растягивалась параллельно жилой — вдоль другой стороны дороги). Таким образом в итоге получался вытянутый на десятки (или даже сотни) километров мегаполис. Но при этом его можно было покинуть пешком за 15-20 минут — и тут же оказаться на природе.

Первым разработчиком «линейного города» в СССР считался Николай Милютин. Его помощниками были архитекторы, работавшие в Строительном комитете РСФСР: И.Леонидов, M.Гинзбург, А.Пастернак. Вместе с архитектором В.Семёновым им удалось разработать и реализовать проект крупнейшего города ленточного типа — Сталинграда. Город состоял из двух параллельных полос — промышленной и жилой. Между ними тянулась зелёная защитная зона, на территории которой располагались предприятия общественного питания, проходные ворота заводов и другие учреждения. При расширении предприятия или при присоединении к нему других заводов индустриальная зона могла беспрепятственно удлиняться, а вместе с ней автоматически вырастала и параллельная ей жилая и природная зона. Расстояние между лентой заводов и лентой жилищ определялось в 500-700 м (максимум 1500 м) в зависимости от категории вредности предприятий. В итоге Сталинград/Волгоград узкой полосой растянулся на 60 км.

Но для массового строительства линейных городов требовался скоростной транспорт: пассажирские поезда должны были иметь скорость не менее 200 км/ч (только сегодня таких скоростей в России достигли немецкие «Сапсаны»), чтобы люди могли тратить на дорогу в городах длиной по 100-200 км не более 45 минут от дома до работы. Трассу должны были дополнять скоростные трамваи и другой общественный транспорт. Такие сложные городские системы Советский Союз потянуть не смог. И тогда в 1970-е появились проекты «компактных городов», чей принцип с «линейными городами» был схож только в одном: близостью к природе, которая начиналась бы прямо от дома.

В концентрированном виде такой проект — названный Биотронградом — в журнале «Техника — молодёжи», №12, 1978 год, изложил болгарский автор под псевдонимом Николай Христов. Его настоящее имя — Николай Близнаков. Он был известным писателем-фантастом. Мы приводим его статью «Биотронград — город будущего».

«Каким будет город недалёкого будущего? Этот вопрос интересует не только урбанистов и футурологов, но и всех, кто планирует на десятки лет вперёд развитие разных областей деятельности человека. Этот вопрос интересует и молодёжь, так как близкое будущее принадлежит ей.

Предлагаемая нами модель города будущего — Биотронград — не утопия, так как она основана на современных научных достижениях биологии и техники. Биотронград представляет собой линейный город, составленный из биотронов, связанных в единую коммуникационную систему.

Биотрон — это 55-этажный дом на 5 тысяч человек, где производится всё необходимое для повседневных нужд его жителей. Здание состоит из трёх основных частей: жилой, обслуживающей и производственной. Жилая часть расположена в трех благоприятных в климатическом отношении сторонах здания, начиная с пятого этажа и выше. На пятидесяти этажах находятся квартиры для пяти тысяч человек. В первых пяти этажах — общественная кухня, школы, физкультурные залы, кинотеатр, клиника, лаборатории. ателье, кабинеты, клубы, помещения для игр и развлечений.

Центральная часть здания, его ядро, представляет собой четырёхгранную призму, которая проходит по всей высоте здания и немного возвышается над окружающей ее жилой частью. Здесь расположены плантации, фермы, производственные цехи, очистительные сооружения. Каждый биотрон построен по индивидуальному проекту.

Техноплантации полностью автоматизированы. На многоэтажных стеллажах без почвы в искусственных растворах и при электрическом освещении выращиваются все растительные культуры, необходимые для питания людей и домашних животных, а также для изготовления одежды.

На фермах, оборудованных климатическими установками и сооружениями для очистки воздуха и удаления отходов, содержатся домашние животные, птицы и рыбы. Здесь производится вся необходимая продукция животного и растительного происхождения.

Сточные воды отводятся по отдельным трубам канализационной сети биотрона и поступают в соответствующие очищающие или регенирирующие сооружения.

Совершенно одинаковое устройство и режим работы автоматизированных систем биотрона позволяют использовать дистанционное управление по единым программам с помощью ЭВМ и техники дальней связи.

Производственная призма на каждом этаже окружена коридором, куда выходят двери квартир и производственных служб, лестницы, лифты. В каждом биотроне можно заказать себе одежду и обувь из естественных волокон, кожи и меха.

Биотроны располагаются по пяти в ряд, на протяжении трёх километров. Каждые два ряда связаны районным центром, в котором находятся административные службы, коммуникационные узлы, театры, библиотека, выставочные залы. Районный центр обслуживает 50-тысячное население всех десяти биотронов. Каждый десятый районный центр — областной. В нём есть высшие учебные заведения, научные институты, администрация.

Биотронград располагается в огромном парке шириной 5 км и неограниченном по длине. Полоса парков с биотронами, разветвлённая и составляющая общую сеть, охватывает всю планету, располагаясь в самых красивых частях континентов.

Транспортом внутри биотрона служат пассажирские и товарные лифты, конвейеры, электрокары-автоматы.

Связь биотронов с районным центром осуществляется транспортными кабинами, расположенными в галерее, проходящей неглубоко под землей. Уже разработаны проекты для подобного вида транспорта. При вызове кабина отделяется от конвейера и с помощью лифта достигает квартиры на соответствующем этаже, а если необходимо, доставляет пассажиров в вагон поезда метро, связывающего районные центры.

На больших расстояниях используется скоростной вакуумнотрубопроводный транспорт на магнитной подушке. В туннеле на глубине до 50 м расположены две параллельные стальные трубы, каждая диаметром 3,66 м, в которых поддерживается вакуум. Станции расположены через каждые 200 км, и отрезки между ними абсолютно прямые. На станциях в шлюзовой камере при нормальном давлении происходит пересадка пассажиров на другие линии. Вагоны рассчитаны на 136 пассажиров. Линейный электродвигатель разгоняет поезда до скорости 900 км/ч.

Таким образом, транспортная сеть Биотронграда, скрытая под землёй, не мешает людям жить: на поверхности в прекрасных парках ходят только пешеходы. Среди цветов и деревьев возвышаются красивые и величественные биотроны, а между ними — детские и спортивные площадки, плавательные бассейны, пляжи и стадионы.

Город будущего, несомненно, будет городом окончательно завершённой научно-технической революции, а это значит, полной механизации и автоматизации производства. Это будет город мира, город человека, достигшего совершенства в своём физическом и духовном развитии, и человечества, достигшего вершины своих социальных отношений и общественной организации».

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