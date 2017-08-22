Справедливость в представлении молодёжи: честный суд, борьба с бедностью, свобода

Российское общество крайне несправедливое. Доход определяет статус, а не квалификация. Власть не борется с бедностью. Как побороть несправедливость? Для этого нужны справедливый суд (54%), поддержка предпринимательства (66%), бесплатное здравоохранение (75%) и поддержка государством выходцев из бедных семей (72%). Такой видят справедливость российская молодёжь, как показывает исследование «Российского общества социологов».

Главный запрос российского общества — справедливость. Что такое справедливость для молодёжи — на этот вопрос даётся ответ в исследовании «Российского общества социологов» (выборка — 2994 респондента). О результатах работы пишет заместитель директора по науке Института социологии РАН Михаил Черныш в статье «Студенческая молодёжь и проблема справедливости в современном российском обществе» (сборник «Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.15, изд-во «Новый Хронограф», 2017). Мы приводим основные выдержки из этого исследования.

Измерение уровня несправедливости

Насколько справедливо современное российское общество? Ответ на данный вопрос давался по 11-балльной шкале, на которой нулевой балл подразумевал полное отсутствие справедливости, а десять баллов — максимальную, полную справедливость. Контур распределения оценок справедливости российского обществе оказался примерно таким же, как и в населении в целом: медиана равна 4, но средняя несколько выше — 4,59 при стандартном отклонении. Доля тех, кто оценивает справедливость на тройку или ниже, составляет 50,2%; доля тех, кто убеждён, что российское общество в целом справедливо (оценка 6 баллов и выше) — 13,7%. Налицо значительное смещение в сторону низких оценок: большинство молодых людей, обучающихся в вузах, полагают, как и большинство населения, что российское общество в целом несправедливо. При мысли о том, как распределяется общественное богатство в стране, большинство охватывают негативные чувства.

Для молодых людей важна стабильность правил игры, но не стабильность игры, в которой правила отсутствуют или устанавливаются по-новому каждый раз так, чтобы преимущества получала только какая-то одна группа игроков.

Происхождение бедности

Одним из вопросов был «Каково происхождение бедности в российском обществе». В ответах бедность понимается как явление, вызванное социальной природой российского общества. Бедность появляется как результат политики правительства, поощряющей богатых в ущерб бедным, политикой хозяев предприятия, платящих работникам низкие заработные платы, засильем миграции, сужающей возможности трудоустройства для местных жителей, а также плохой социальной «наследственностью», воспроизводящей себя в каждом следующем поколении.

Свобода для общества или личности?

Каким должно быть справедливое общество? Характеристики справедливости имели два основных вектора — общественный, направленный на достижение всеобщего блага, и индивидуальный, ориентированный на создание оптимальных условий процветания самого респондента. Около пятой части опрошенных готовы к тому, чтобы общество подчинялось воле большинства населения, даже если эта воля идет вразрез с интересами большинства, но 34% не поддержали подобную идею. 35,9% высказались в пользу национализации природных ресурсов, в результате которой доходы от их продажи будут пополнять казну государства, но 40,1% заняли срединную позицию частичного согласия и одновременно несогласия, а 24% высказались против подобных решений.

Идея прав и свобод отдельного человека, даже в ущерб большинству населения, привлекла 19,1%, 42,8% заняли позицию взвешенной середины, а 38% отказали ей в поддержке, выбрав, таким образом, первый вектор в ущерб второму. Подводя итоги, можно сказать, что в молодежном сознании ориентация на общество и ориентация на себя присутствуют примерно в равных пропорциях, граница между ними колеблется под влиянием жизненных обстоятельств.

Определение справедливого общества

В ряду определений справедливого общества оказались суждения, которые поддержало большинство опрошенных. Во-первых, это — стремление к институциональной справедливости, отражённой в желании иметь справедливый суд (54,3%). В этом же ряду — поддержка предпринимательства (66,3%), бесплатное здравоохранение (75,5%) и поддержка государством выходцев из бедных семей, желающих получить образование и продвинуться в обществе (72,2%).

Таким образом, полагают респонденты, могут быть соединены и гармонизированы интересы разных слоев населения — и тех, кто стремится к богатству и жаждет добиться этой цели через предпринимательство, и тех, кто в силу обстоятельств имеет низкие стартовые позиции и должен при поддержке государства компенсировать ресурсные пробелы, вызванные бедностью или слабым здоровьем.

Наибольшее влияние на отношение к равенству оказывает уровень благополучия родительской семьи: чем беднее семья, тем вероятнее то, что молодой человек будет разделять идеи равенства. Стремление к равенству рождается из предшествующего опыта неравенства и необходимости пробивать себе дорогу к образованию вопреки обстоятельствам. Что касается остальных переменных, то их влияние оказалось ниже порога значимости. Ни поселенческая структура, ни образование родителей не имеют заметного влияния на формирование эгалитарных установок.

Какая оплата труда справедливая

Одним из важных факторов, влияющих на представления о справедливости в обществе, является оценка справедливости получаемого вознаграждения за труд. Молодые люди имеют возможность оценивать справедливость оплаты труда на примере своих родителей. Как показало исследование, экономическая справедливость входит в число наиболее популярных тем, обсуждаемых в российских семьях (62%). Как правило, в этих разговорах присутствует момент сравнения: собственные доходы или доходы на том предприятии, где занят один из родителей, сравниваются с доходами, которые получают работники в других сферах.

Исследователи определили справедливость заработной платы конкретных «идеальных» типов занятости, таких, как врач, чиновник, неквалифицированный работник. В каждом случае уровень справедливости измерялся с использованием 5-балльной шкалы, в которой «1» означало «получает значительно меньше, чем заслуживает», а «5» — «получает значительно больше, чем заслуживает». Оказалось, что заслуживает тех доходов, которые получает, только хозяин небольшого продуктового магазина. Хуже всего обстоят дела у пенсионера, проработавшего на производстве сорок лет или более. Его доходы и прежде всего пенсия значительно меньше его заслуг. Гораздо меньше, чем заслуживает, получает дворник, рабочий на заводе, но и работник, имеющий высокую квалификацию, — хирург, оперирующий в городской больнице, врач в поликлинике, инженер на большом заводе, профессор, работающий в университете. При этом больше, чем положено, получают чиновники и руководители разных уровней. Гораздо больше заслуженного получает министр федерального правительства, рядовой чиновник местной администрации.

В представлениях молодежи не квалификация, а статусная позиция и позиция в системе управления относятся к числу факторов, определяющих доход. В этих представлениях кроется секрет повышенного внимания абитуриентов к факультетам государственного управления в российских вузах. Оказавшись в системе управления, можно рассчитывать на стабильную позицию и доход, который выше, чем реальные трудозатраты и достижения. Большинство студентов полагают, что в современном российском обществе квалификация не ценится, а те, кто ею обладают, как правило, вынуждены мириться с доходами, намного более низкими, чем то, на что они могли бы рассчитывать в любом другом развитом обществе.

Отсюда нежелание молодых людей инвестировать в квалификацию, превышающую средние значения, — становиться квалифицированным инженером или ученым, упорно трудиться для того, чтобы стать хирургом высокой квалификации или врачом. В конечном итоге каждый из названных «идеальных типов» обречён на социальное поражение. Даже сорокалетний стаж работы не сможет защитить работника от бедности в пенсионном возрасте.

Сколько студентов готовы эмигрировать

Согласно результатам исследования, около половины российских студентов готовы покинуть страну и работать за рубежом, если у них появится такая возможность. В группе студентов, имеющих техническую специальность, доля тех, кто в любом случае останется в России, не превышает одной трети. Примерно половина готова уехать из России и жить за рубежом в зависимости от того, где удастся найти хорошую работу. Доля тех, кто собирается покинуть страну в любом случае, равна примерно 6%.

Похожая ситуация наблюдается в группе студентов, специализирующихся в естественнонаучной области. Здесь чуть более трети мыслят конъюнктурно, а доля тех, кто твердо решил уехать за рубеж, достигает почти 8%.

Как и следовало ожидать, в среде гуманитариев доля тех, кто планирует связать свою жизнь с Россией, существенно больше, а доля тех, кто принял решение уехать, существенно меньше, чем в двух предыдущих случаях. И дело здесь не в том, что гуманитарии больше востребованы на родине, чем технари. Самореализация в гуманитарной сфере связана с языковой компетентностью. По этому параметру выехавший за рубеж россиянин всегда будет проигрывать.

Вывод: российское общество — несправедливое

Полученные в исследовании результаты дают основание считать, что большинство студенческой молодежи считает российское общество несправедливым. Причины несправедливости оно видит прежде всего в российской институциональной среде, которая на сегодняшний день не в состоянии обеспечить выполнение тех принципов меритократии и равенства, которых должно придерживаться любое современное общество.

Современная студенческая молодежь прагматична, ей свойственна «калькулирующая рациональность», взвешивающая варианты жизненного пути, выбирающая из них то, что может обеспечить в будущем приемлемый уровень благополучия и возможности для личностной самореализации. Если российское общество окажется неблагоприятной средой для подобных исканий, то в запасе примерно у половины студентов есть вариант выезда из страны и трудоустройства за рубежом.

Нельзя исключать, что в случае, если кризисные явления будут нарастать, помимо «утечки мозгов», российское общество столкнется с проблемой возвращения в оборот идей тотального равенства, которые в молодежной среде, хотя и маргинальны, но достаточно влиятельны.

(Иллюстрации — паблик «Надписи на стенах»)

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