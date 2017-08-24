Средневековый город: низкая брачность, малая детность, общество среднего возраста

«Язвы большого города», о которых говорят консерваторы, не изобретение нынешнего времени. Средневековый город был во многом похож на современный. Много инвалидов и благотворительность. Позднее время вступления в брак — у мужчин около 30 лет. Всего 1,5-2 выживавших ребёнка на семью. От 30 до 50% горожан оставались безбрачными. Существенное различие с нынешним временем: в средневековых городах преобладали люди среднего возраста — в обществе было мало детей и мало стариков.

О том, как протекала жизнь в средневековых городах, рассказывается в книге «Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Том 1. Феномен средневекового урбанизма» (изд-во «Наука», 1999 год).

Инвалиды и благотворительность

«В городе находили себе пристанище и средства пропитания множество людей со всевозможными телесными недостатками, делавшими их нетрудоспособными, а доля инвалидов в средние века была весьма велика: многочисленные войны поставляли огромное число безруких и безногих калек, состояние медицины и общепринятые представления не оставляли надежд па излечение широкого круга болезней. Например, очень высок был процент слепых: во Франкфурте в XIV веке их приходилось от двадцати до сорока двух человек на каждые 10 тыс. жителей, а в Ипре в 1431-1501 годах — 36-39, то есть в 5-8 раз больше, чем в среднем в XX веке.

Постоянным расходом для городского бюджета как в крупном центре, так и в небольшом мое течке, было содержание лазаретов и специальных заведений для душевно больных.

Отношение к нищим городских властей было дифференцированным: нищие делились на «своих» и «чужих», которые и попадали в категорию бродяг. Последние рассматривались как антисоциальный элемент, их следовало выдворять из города или, по крайней мере, ограничивать их приток. А городская система благотворительности была рассчитана на известный контингент местных нищих. Их поведение было строго регламентировано, им предписывалось носить на одежде отличительный знак или иметь специальное удостоверение, подтверждающее их право жить нм милостыню.

Публичные дома бы ли легализованы и находились под контролем городских властей, которые регулировали и деятельность уличных проституток: последние могли искать клиентов только в определенных местах и должны были носить специальную одежду или знак (жёлтого, зелёного или красного цвета).

Брачность и половозрастная структура

Лучше всего представлена и обстоятельно изучена демографическая история некоторых городов Италии, в которых уже в начале XV века появляются полные обследования населения и ведутся систематические регистрации смертей. Накоплено немало данных (хотя и менее представительных), характеризующих основные параметры и особенности воспроизводства населения и отдельных городах Франции, Германии, Англии и других стран.

Уровень брачности в средневековом городе был существенно ниже, чем в деревне, и обычно колебался от 30 до 50%: в провинциальных английских городах в 1377 году он составлял в среднем около 40%, в Лондоне — 33,4%, во Флоренции в 1427 году — 34,4%, в Ипре в 1431 году — 34,6%, во Фрейбурге и в Базеле в 1454 году соответственно — 34,6% и 32,8%. Уровень брачности варьировал в соответствии с размерами городов и в менее населенных городах был выше.

Низкий индекс брачности в городах объясняется прежде всего спецификой социально-профессионального состава их населения: присутствием большого числа слуг, учеников, подмастерьев, подёнщиков, монахов и монахинь, солдат. Таким образом, речь может идти как о постоянном безбрачии, так и о временно отложенных браках, прежде всего для мужчин, которым требовалось немало времени, чтобы достичь экономической самостоятельности и обеспечить своей будущей семье соответствующее материальное положение.

Существовали и ярко выраженные культурно-религиозные различия, особенно в возрасте первого брака у женщин, который на юге был, как правило, ниже, чем в Северной Европе. В XIV-XV веках брачный возраст женщин здесь в меньшей степени реагировал на изменение социально-экономической обстановки: в городе, как и в деревне, считалось обычным выходить замуж в 16 лет, хотя средний возраст в городе был и выше — около 20 лет. Жених оказывался значительно старше невесты В городах Южной Франции средний возраст брака для мужчин в XV веке составлял 26-27 лет, а разница в возрасте между супругами — почти 8 лет. В Реймсе невесты были значительно моложе: средний возраст 15-16 лет, а возрастной интервал с супругом составлял 10 лет. Вдовы нередко повторно выходили замуж, и в этом случае жены часто были старше своих мужей — разница могла доходить до 10 лет.

Во Флоренции в XII-XIII веках жених обычно был зрелым мужчиной около 40 лет, а невеста — от 24 до 26 лет. С резким уменьшением продолжительности жизни сразу после Черной Смерти брачный возраст мужчин сильно снизился, но затем, с 1371 года и в XV веке снова поднялся. После 1427 года он стабилизируется на отметке около 30 лет. Возраст первого брака для муж чин во Флоренции в 1427 году в богатых семьях был значительно выше, чем в неимущих: соответственно 31,2 и 27,7 лет, что, совершенно очевидно, было следствием разницы в средствах, необходимых для начала карьеры купца или банкира и просто ремесленника, а также для содержания их семей.

Средний возраст вступления в брак для женщин из обеспеченных семей составлял 18 лет, более 75% из них вступали в брак до 20 лет. Уровень брачности женщин в этой социальной категории составлял 80-85%. Возрастной интервал между супругами (примерно 13 лет) при невысокой продолжительности жизни приводил к ситуации, когда 97% женщин становились вдовами, едва отметив свое 25-летие, и вынуждены были снова искать мужей.

Рождаемость

Поскольку довольно значительная часть населения города оставалась вне брака в наиболее репродуктивном возрасте или в течение всей жизни, постольку прослойка юного поколения оказывалась здесь уже, чем в деревне. Религиозная мораль поощряла высокую естественную рождаемость у супружеских пар, и вообще-то уровень рождаемости был высоким: например, во Флоренции в 1470 году он составлял около 4% (в ее сельской округе 6,1%), а в Барселоне в 1494 году — 4,4%. Но в целом, даже при очень высокой рождаемости, в живых, как правило, оставалось не более двух-трех детей.

В большинстве же семей горожан трудности выживания в младенческом и детском возрасте преодолевали всего один-два ребенка. В Арле в 1340-1440 среднее число детей в семье не превышало двух, а с конца XIV века начало уменьшаться. В Тулузе в первой половине XV века и среднем на каждого завещателя приходилось ко времени его смерти от двух до трех живых детей. В Нюрнберге в середине XV века в одной семье вырастало в среднем менее двух детей — 1,64; во Фрейбурге — 1,74, в Ипре — 2.

Данные Флорентийского кадастра позволили исследователям установить определённую зависимость числа детей в семьях горожан от их имущественного положения: в состоятельных семьях оно оказалось значительно выше, чем в неимущих (соотношение в среднем 2,5:1), что обусловливалось как более поздним вступлением в брак женщин из бедных семей и худшими условиями выхаживания детей (что играло особую роль именно в первые годы жизни ребёнка), так и внутрисемейным контролем над рождаемостью: воздержанием, продлением лактационного периода, примитивной контрацепцией и т.п.

Не исключена и преднамеренная небрежность при родах и ухода за новорожденными. Не только демографическая статистика, но и обличения церковных моралистов в первой половине XV века свидетельствуют о рациональном ограничении рождаемости бедными супружескими парами из-за стеснённых материальных условий. В состоятельных семьях, напротив, высокий уровень жизни, лучшие гигиенические условия и использование кормилиц (что приводило к сокращению периода лактации и ускоряло наступление новой беременности), а также раннее вступление женщин в прокреативный период — всё это стимулировало рождаемость.

Женщины рожали детей примерно каждые два года. Семьи, в которых (от одной или от целого ряда последовательно умиравших при родах жён) рождалось 10, 12, 14 детей, в этой социальной категории считались обычными. Смерть при рождении ребенка была частой (около 20% общей смертности замужних женщин), чтобы сформировался устойчивый стереотип, побуждавший, в частности, состоятельных венецианок во время первой беременности составлять своё завещание. Даже в случае лёгких родов без осложнений, для ослабевшего организма оставалась угроза инфицирования, влекшего за собой затяжные болезни; частые роды могли привести к истощению и туберкулезу. Тем не менее, во главе 15,6% всех флорентийских домохозяйств стояли женщины-вдовы, пережившие своих более старых мужей.

Какие факторы оказывали наиболее ощутимое воздействие на изменение коэффициента рождаемости в городской популяции? Здесь следует отметить войны, голод и эпидемии. Вследствие эпидемий, преждевременно уносящих с собой старшее поколение, создавались условия, способствующие снижению брачного возраста (более раннее вступление в наследство или возможность получить приданое) и дающие шанс тем, кто в других условиях был обречён на безбрачие.

В 1422 году в Реймсе примерно четверть населения составляли дети моложе 15 лет, 59% — лица от 15 до 45 лет и около 16% — лица старше 45 лет».

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