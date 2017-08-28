Американский психолог Скиннер: Советские люди — гордые

В мае 1961 года делегация американских учёных в области поведенческих наук посетила СССР. Среди них был и психолог Беррес Фредерик Скиннер. Он ставил дневниковые записи об СССР. В частности, Скиннера, как одного из основателей научной школы бихевиоризма, приятно поразило воспитание детей в СССР, а также отсутствие милитаристского воспитания. Американец говорит о гордости и честности советских людей, он удивляется отсутствию милиции на улицах. Скиннер предупреждает об опасности для советских людей следовать европейским путём — жить просто в своё удовольствие.

Поездку американских психологов финансировали Национальная академия наук и Государственный департамент США. В составе делегации было 12 профессоров (многие — семьями). Американцы впервые могли увидеть работы советских коллег в области психологии.

Блог Толкователя писал о знаменитом гарвардском профессоре, психологе Берресе Фредерике Скиннере. Он был влиятельным проповедником так называемого оперантного обучения, когда неосознанные поначалу, но желательные действия воспитуемого наставник закрепляет поощрением. Он отстаивал убеждение, что традиционная, исторически сложившаяся семья остро нуждается в перестройке.

Скиннер вёл дневник во время поездки в СССР. Его в наши дни перевёл российский психолог Вит Ценев. Мы приводим из него самые интересные наблюдения Скиннера о советском социуме образца 1961 года.

***

9.30 вечера, суббота, 6 мая. Мы только что прибыли в гостиницу «Советская». У самолета нас встретили Лурия и Леонтьев и провели в изумительный зал в аэропорту, где мы непринужденно сидели и обсуждали планы. Комната, должно быть, имела 25-футовый потолок, а пол был полностью покрыт от стены до стены рядом восточных ковров, скрепленных по краям. Там была 10-футовая люстра из фаянса, хрусталя и золота.

(Беррес Фредерик Скиннер)

После долгого и приятного обсуждения нам сказали, что наш багаж пропустят без досмотра и что машины ждут, чтобы доставить нас в Москву. Это были три лимузина – ЗиМы, похожие на хорошие американские машины десятилетней давности. Мы с комфортом ехали по прямому шоссе в Москву. Лурия объяснял, что тех бедных домов, которые мы видели вдоль дороги, не будет буквально через несколько лет, но что сейчас они уютны и теплы зимой.

Несомненно, были видны свидетельства массового строительства, включая возводящиеся на протяжении миль жилые дома. Мы проезжали мимо автобусов и троллейбусов, которые в это время вечера (закат только наступал) были заполнены людьми, возвращающимися домой. Очевидно, Лурия был горячим сторонником существующего режима и получал удовольствие, в хорошем смысле, напоминая нам о нашей неадекватности. Например, он отметил факт, что его и Соколова багаж тщательно обыскали на американской таможне, в то время как нам разрешили пройти, не открывая сумок. Он поздравил нас с первым астронавтом, но упомянул его «довольно короткое путешествие». Тем не менее атмосфера беседы была абсолютно дружеской и тёплой.

Отель большой, тихий, богато украшенный и довольно претенциозный. В нашей ванной комнате, к примеру, была ванна старого стиля с белой плиткой вокруг неё, придающей современный оттенок. Там находилась подогреваемая вешалка для полотенец в английском стиле и соответствующие удобства, включая ручной душ в дополнение к обычному. В нашем номере есть прихожая, отделенная двойной дверью, и спальня, которую можно закрыть большими бархатными занавесками. В небольшом шкафу со стеклянными дверцами много керамических фигурок и ваз. На стене большая реалистичная картина сирени в предымпрессионистском стиле, но по крайней мере это настоящая картина маслом, не печатная. Что бы ни подумали об интерьере, всё выглядит превосходно, довольно роскошно и демонстрирует интерес к чему-то ещё помимо самого необходимого. Одним словом, мы впечатлены.

***

Мы встретились в вестибюле около 9.30 этим вечером и были приглашены в особую столовую, где для нас был приготовлен длинный стол. Там был ещё один длинный стол с компанией в 15 человек и две или три компании поменьше. Фактически это помещение вроде балкона, возвышающегося над очень большой столовой, в которой люди весело обедали в этот час. Один из участников нашей группы заметил на уровне нашего балкона очень незаметно расположенный за занавеской портрет маслом Сталина – перемещённый, но ещё не убранный.

Вскоре после того как мы прибыли, джаз-оркестр начал играть настоящий американский джаз, и были танцы. Люди были молодые, хорошо одетые и мило выглядящие. Наш обед начался с разнообразных холодных закусок, включая осетра, ростбиф, ветчину и холодные овощи. Затем был бефстроганов и картофель фри. Мы начали с тоста с водкой и продолжили с красным и белым игристым вином, чем-то вроде безалкогольного напитка с апельсиновым ароматом, и пивом. Для тех, кто хотел, было мороженое, и большие чашки чёрного кофе. Мы закончили примерно в 11.30. Персонал был любезнейшим. Все улыбаются и высоко ценят наши попытки говорить по-русски. Лифтер тщательно объяснил Еве, как произносить номера этажей. До сих пор все стараются изо всех сил, чтобы сделать наш визит приятным и полезным.

***

Перед «Метрополем», где мы ждали, пока наша группа соберется, к нам подошли мальчики и показали разного рода значки. Говоря несколько фраз на английском, они попросили жевательную резинку, карандаши, ручки и американские монетки для своих коллекций. Оказалось, что они не выпрашивали, а предлагали обмен на эмалированные значки. Я неправильно понял их, и дал одному мальчику три пластинки жвачки. Он отошёл разглядеть, что я ему дал, и затем совершенно честно вернулся и вручил мне значок. Все мальчики вели себя очень воспитанно.

***

Было бы нечестно назвать Москву красивым городом. Тут нет больших верениц изумительных зданий или деревьев. Все чисто и хорошо содержится, но далеко не замечательное, даже «поношенное». Можно подозревать, что кто-то просто выделил необходимое количество денег для сохранения зданий в чём-то вроде статуса кво. Тут есть, конечно, прекрасные места вокруг Кремля, но это «вышедший из моды режим». Тем не менее, хотя нет физической красоты, есть, очевидно, огромная забота о благополучии людей, а на милые лица на улице приятно смотреть.

***

В России такой стиль – делать рукава мужских пальто такой длины, что они почти закрывают костяшки пальцев рук. Это создаёт впечатление подержанного пальто или чего-то принятого от Армии Спасения. Ева прокомментировала, что, возможно, из-за этого мы выглядим так, будто выросли из нашей одежды.

***

При воспоминании двух последних дней, мне приходит на ум, что легче рассказать, что ты видишь, чем понять то, что ты не видишь. Например, только после целого дня, проведенного на Выставке, после того как я видел сотни детей с родителями, мне пришло на ум, что я ни разу не слышал детского плача. Когда маленький мальчик пытался запрыгнуть на один из небольших пневмоколесных трамваев, которые возят тебя по территории, он упал и довольно больно ушибся, но не было ни слезинки, ни звука.

Другая вещь, которую мы поздно обнаружили, состояла в том, что не было велосипедов. Мы видели их очень мало. Очевидно, расстояния между домами рабочих и местами их работы слишком большие, чтобы велосипеды были подходящим способом передвижения.

Другой момент: мы видели много сотен сооружаемых многоквартирных домов, но не видели строящихся частных домов, хотя нам говорили, что в некоторых районах их можно увидеть. Напротив гостиницы – многоквартирный дом, первый этаж которого всё ещё строится, хотя верхние этажи уже заселены.

Основные способы перемещения – метро и сеть из множества автобусов и троллейбу сов. Есть такси, но практически нет стоянок такси, и их невозможно поймать или вызвать по телефону. В основном они для туристов и обслуживают гостиницы. Водители не говорят по-английски и настолько не привычны к тем, кто не говорит на русском, что они пытаются добиться вашего понимания, повышая голос и повторяя что-либо другими словами.

***

Разнообразные наблюдения. В метро неимущий медленно шёл по центру вагона, держа мятую шапку. Он опирался на трость, но у него не было никаких признаков рода занятий. Люди бросали маленькие монетки в шапку.

Очевидно, усадить гостя – это важная часть русского гостеприимства. Во время нескольких событий мы набивались в маленькие кабинеты и предпочли бы остаться стоять во время обсуждения, но стулья были найдены и очень неловко принесены в комнату, и никто не начинал, пока мы все не сели. Сидение на столе с трудом допускалось в качестве замены стула. Мы также провели немало времени, вставая и садясь, когда новые члены группы входили в комнату.

В Институте, где мы были вчера, я заметил, что все двери кабинетов были обиты внутри подкладкой из какого-то черного материала, выходящей далеко за края двери. По-видимому, они были для целей звукоизоляции, но меня не покидала параноидальная мысль о том, что, возможно, они здесь, чтобы предотвратить подслушивание.

Одно «негативное» наблюдение: абсолютно нигде не видно портретов Хрущёва. В Музее Пушкина было какое-то напечатанное приветствие, подписанное Хрущёвым, но русские, похоже, позабыли о портретах лидера. И Ленин, и Сталин находятся в Мавзолее, статуи и портреты Ленина есть везде, и есть несколько статуй Сталина. Но Хрущёва не видно.

***

Пока вчера мужчины были в Институте, женщины отправились в Третьяковскую галерею посмотреть российское искусство. Были образцы русского искусства от истоков до приблизительно 1957 года. Здание представляет собой череду комнат, заполненных портретами, среди которых почти нет хороших. Ранние картины, показывающие сцены российской жизни, имеют значительный исторический интерес. Там есть картины Екатерины Великой, Ивана Грозного, убивающего своего сына, охота царской семьи и тому подобное. Также много религиозных картин, огромные холсты, демонстрирующие различные библейские сцены.

Современные картины просто ужасны. Ни у одной из них не было бы шанса попасть на выставку в каком-либо музее за границами России. Из 1930-х вы видите картины счастливых рабочих и гигантские полотна нереально скучной тематики. Одна, где показана женщина, работающая на пшеничном поле, была названа «Хлеб». Интересно, что для дореволюционного искусства был характерен мотив социальной критики – например, много картин, изображающих бедняков.

***

Барбара Палмер и Ева купили водку, которая стоит примерно так же, как в Штатах, хотя на вкус гораздо лучше, и пока они были у кассы, подошёл мужчина и сказал на английском: «Водка для дам – это же очень плохо», и показал собственную бутылку, в которой было вино. Ева сказала ему, что водка для мужа, и он, похоже, повеселел. Продавалось множество консервированной еды и искусной выпечки и конфет, и вокруг них были толпы людей. Когда они спросили Юрия про высокие цены на одежду, он указал, что в Америке мы платим 25% дохода за жильё, в то время как в России не больше 10%, скорее в районе 6%.

***

После ланча они отправились в Детский Мир – большой универсальный магазин исключительно для детей. Наверху была одежда, такая же дорогая, как вся одежда в России. Первый этаж был полностью занят игрушками. Женщины пытались найти игрушки, которые могли бы быть связаны с войной. Не было автоматов, пулемётов, мечей, сабель, солдатиков, танков – ничего военного, кроме двух водяных пистолетов, одни из них длиной всего два дюйма. Большие толпы мальчишек ходили вокруг демонстраций радио и радиоконструкторов. Продавщица тщательно объясняла детям какую-то игру, основанную на футболе.

***

На московских такси есть «дворники», но на них почему-то нет пластинок. Сегодня вечером, как только мы покинули отель, пошёл дождь. Водитель взял пластинки из бардачка, вышел из машины и одел их на дворники. Юрий объяснил это как «небольшую игру», заключающуюся в краже стеклоочистителей. Очевидно, они были в дефиците. (По этой же причине, как нам сказали, в ванных не было пробок, хотя лучшим объяснением было бы то, что русские любят мыться под проточной водой. Они изобрели изумительный кран. Он включен только тогда, когда ты используешь его; в отличие от железнодорожных станций США ты можешь мыть руки, пока вода бежит. Кран состоит из вертикального штыря, опущенного вниз. Ты подставляешь руки, поднимешь штырь, и льется вода.)

Что касается краж, мы были полностью уверены в служащих и оставляли деньги и ценные вещи в номерах. В раздевалках театра и вестибюлях больших зданий мы без раздумий могли повесить меховую шубу Евы на ближайшей свободной вешалке. И там практически нет полицейских, фактически мы видели только сотрудников дорожной полиции. Это делает кражи пластинок с дворников и пробок для раковины и вовсе непонятными.

Мы пытались дать на чай горничной, которая убирала за нами посуду после завтрака, но она отказалась. Ева пыталась дать сигареты молодому человеку, указавшему ей путь, и он тоже отказался. Кажется, истинная причина, – это чувство гордости.

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Дополнение о чудесном воспитании детей в России. Сегодня в Большом давали «Дон Кихота». Во время антракта отец стал выводить трёх- или четырёхлетнего сына из зала. Мальчик, озорник с яркими глазами, сопротивлялся, и отец дал ему лёгкую затрещину. Тут сын в гневе стал яростно вырываться, плеснул в отца соком. Мужчина быстро вывел ребенка из зала. К концу антракта они вернулись и вели себя так, будто и не было ссоры, мальчик сидел на коленях у отца и проявлял много знаков, говорящих о его привязанности к родителю.

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Улицы Ленинграда очень людные, в Москве в прошлое воскресенье было так же. Хотя всё указывает на то, что советская экономика эффективна, я начинаю замечать удивительное однообразие жизни его граждан. Они выглядят счастливыми и приветливыми, но вряд ли в этом смысл их жизни. Мне становится интересно, ради чего живут советские граждане. Очевидно, они хотят перенять старые западноевропейские устои – ничего не делать определённое количество часов в неделю и остальное время слоняться в безделье с друзьями по паркам и вокруг древних памятников. (Ева поднимает вопрос о том, что можно ожидать от такого количества людей. Любая попытка планировать что-то в таких масштабах заставляет осознавать серьезность демографического взрыва. Максимизация количества счастливых людей напоминает старый религиозный принцип, чтобы в рай попало как можно больше душ.)

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Уважаемые друзья! Мы открыли запись на авторский курс журналистики «Практикум Павла Пряникова».

Курс состоит из шести занятий. Каждое из них сочетает теоретическую и практическую части.

1.Вводная лекция — что из себя представляет современное СМИ: структура, аудитория, взаимодействие с государственными надзорными органами.

2.Практическое занятие «Новостная заметка и ее структура».

3. Практическое занятие: «Мелкие формы журналистики: почему они важны для издания. Виды мелких форм: комментарии, блиц-опрос; цитата, фото, видео и цифра дня».

4. Практическое занятие «Репортаж».

5. Практическое занятие «Интервью».

6. Практическое занятие: «Несобытийные материалы. Медиа как источник просвещения».

Лучшие работы наших слушателей будут опубликованы в СМИ.

Занятия пройдут с 26 сентября по 5 октября, три раза в неделю, в вечернее время в центре Москвы.

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Автор знаменитой «Мэри Поппинс» Памела Трэверс в составе английских профсоюзов побывала в Москве в 1932 году. Она увидела серых, замученных людей, единственное, что порадовало её – московские тюрьмы. Она пыталась понять природу сталинского СССР, Трэверс считала, что основа советской жизни – театральная постановка.

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