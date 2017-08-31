Владимир Каганский: Хаос российского пространства и регионализация как единственная оппозиция

Пространство СССР «стягивали» только армия и ВПК. С крахом Союза больше таких скреп нет, и территорию страны ждёт неминуемая регионализация. Главное отличие от регионализации СССР — отсутствие региона, могущего присвоить и реально контролировать «неделимое наследство» (претензии региона «Москва» недостаточно фундированы). Поэтому РФ в каком-то виде продолжит своё существование. Российское пространство — многослойная интерференция периферий. Российское пространство во всех отношениях молодо. Фрагменты разных и часто разнородных периферий не успели образовать ландшафтный и культурный сплав. И это тоже поможет процессу регионализации. Таким видел настоящее и будущее России в 2001 году экономический географ Владимир Каганский.

Книга экономического географа и методолога Владимира Каганского «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство» вышла в 2001 году (изд-во НЛО). Писал её он вообще в конце 1990-х, до прихода к власти Владимира Путина и его попытки возрождения квазиСССР — Российской империи. Впрочем, такой вариант развития событий в прогнозах Каганского тоже был — внешнеполитического реванша и ремилитаризация России. Тем не менее, географ не видит средств, которые могли бы надёжно и — главное — надолго скрепить пространство России. Мы приводим отрывки из книги Каганского, в которых он показывает суть географии страны и прогноз её пространственных изменений.

Что такое пространство России (СССР)

В каждом месте соседствуют и совмещаются чуждые по природе и враждебные друг другу, случайные, безразличные элементы; высока повторяемость одних и тех же внутренне не мотивированных сочетаний элементов. В образе советского пространства властно взаимно пригнаны такие черты, как чрезвычайная централизованность любого фрагмента, жёсткая оконтуренность ячеек, сочетание хаоса и унылого такта, непредсказуемости и стандартизованности. Полноценные места отсутствуют, жизнь разорвана меж фрагментами пространства, лишёнными целостного смысла. Имея внешние признаки омассовленности, индустриализованное и урбанизированное, советское пространство несоизмеримо с пространствами современного мира и своим прежним состоянием, очень специфично, почти уникально.

Пространство СССР — источник ресурсов и место экспонирования внепространственных целей и ценностей. Смысловое единство пространства актуально не дано и не переживается; пространство тотально фрагментировано и маргинализовано.

Главная скрепа пространства в СССР — армия и ВПК

На уровне СССР как государства функциональные компоненты — прежде всего военные и военно-промышленный комплекс (ВПК). Учитывая его мощь и внутреннюю связность, предполагающие дальние горизонтальные связи, соответствующий транспорт, магистрали и т. п., ВПК следует считать особой структурой, интегрирующей советское пространство. Проще говоря, именно нужды ВПК обеспечили основную часть наблюдаемой горизонтальной связности пространства, которой пользуются и другие компоненты общества=государства, включая обычных людей.

Точнее говоря, ВПК как ядро функциональных компонентов СССР интегрировал региональные системы, а последние выступали по отношению к нему ровно в той же функции на уровне регионов. Но подобная симметрия не полна, поскольку большинство населения СССР жило в системе регионов территориального пространства.

Итак, советское пространство — интерференция административно-региональных и военно-промышленных структур.

В отсутствие политики единственная оппозиция в России — регионы

Для властей нынешней РФ регионы суть оппозиция, но они же и власть для регионов ранга ниже области etc. Даже, казалось бы, сугубо пространственная антитеза унитаризм—сепаратизм лишена однозначного смысла. Она приложима только в ситуации, где есть целое государства и один уровень политически манифестированных регионов. Соответствующие позиции, заданные на одном уровне, меняют своё значение при переходе на другой уровень. Всякий регион равно ориентирован на суверенность от надрегиональных структур (сепаратизм) и неделимость на части (унитаризм). Например, известная группа сторонников сепаратизма в СССР «оказалась» унитаристами (даже империалистами) своей республики после демонтажа союзного уровня; симптом не непоследовательности, но жёсткой заданности позиций отношениями в полирегиональной системе.

Существенно, что оба комплекса событий, называемых путчами — 1991 и 1993 год — разворачивались не как конфликт партий в узком смысле, но как конфликт властных институтов (квазирегионов собственно политического пространства) и протекали преимущественно (если не исключительно) в столице. Необходимые примеры даёт ситуация стран Балтии и современной РФ (а в обострённой форме — Таджикистана). Отрыв «политики» (сферы активной маргинальное) от реальной регионализации, ее инкапсуляризация (самозамыкание) ведут к саморазрушению этой сферы. Регионализация — автодеструктор политики.

Регионализация ведёт к деколонизации и деидеоологизации

Огромная империя регионализацией деколонизуется. Регионализация — механизм деидеологизации, перемалывающий коммунизм как идеологию и организацию, которые бессильны без громадного государства. Происходит (противоречиво) деполитизация. Хотя процессы, продукты и последствия регионализации зачастую отвратительны и опасны, иного пути для десоветизации пространства и жизни в нём (сейчас) нет.

Необратимость регионализации

Регионализация РФ — уже необратимый процесс. Главное отличие от регионализации СССР — отсутствие региона, могущего присвоить и реально контролировать «неделимое наследство» (претензии региона «Москва» недостаточно фундированы). Поэтому РФ в каком-то виде продолжит своё существование.

Пять сценариев регионализации

Для него намечается спектр сценариев:

1)Реванш (СССР), реставрация, ремилитаризация, попытки военного контроля над основной частью СССР, перманентные конфликты.

2)Мир регионов и Центр-посредник РФ ассоциируется с Москвой, выступает в роли посредника между регионами РФ, странами СНГ, остальным миром, вооружёнными силами. Функции Центра — валютно-финансовые, судебно-посреднические, формально-правовые.

3)РФ — рыхлая надстройка над самостоятельными в очень разной мере регионами, частью государствами, сохраняющая контроль над стратегическими силами.

4)Минимальная Россия. Сохранение РФ как государства на небольшой части прежней территории при самостоятельности остальной. Контуры «новой РФ» определяются дислокацией стратегических сил, ресурсно-промышленной базой, конфликтами с регионами.

5) Регионы — каждый за себя. Возникает множество практически самостоятельных, равноправных государств-регионов (их коалиций), Центра нет; Москва из резиденции Центра превращается в город-государство. Ныне реализуются и сочетаются как тенденции и элементы реальной политики Центра РФ фрагменты всех сценариев, но эта ситуация неустойчива.

Проблемное советское наследство ещё даст себя знать

Процесс регионализации сильнее Центра как контр- и дерегионализатора; его действия дестабилизируют ситуацию, ускоряя регионализацию и обостряя неизбежные конфликты. Роль политических властей Центра может быть существенной лишь при осознании реальности регионализации как необратимого процесса, что представляется маловероятным. Однако устройство пространства РФ предполагает объёмную нишу для посредническо-согласовательных функций, в механизме осуществления которых при невмешательстве в их дела (пока) заинтересованы регионы.

Проблемно-конфликтное советское наследство, т.е. структурный потенциал регионализации, далеко не исчерпано; регионализация будет продолжаться, охватывая как новые уровни иерархии, так и территории, где пока слабо проявляется. Картина, создаваемая регионализацией, будет усложняться за счёт многовариантной интерференции процессов разных уровней и взаимодействия многих разных регионов и квазирегионов. Регионализация — перспектива не только Российской Федерации, хотя события в ней — резонатор геополитической перестройки Северной Евразии (от Югославии до Китая) и общемировых процессов.

Россия как периферия всему

Российское пространство — Великая Полипериферия (сумма окраин). Российское пространство включает периферии разных вариантов собственно европейского мира, ближневосточно-средиземноморско-христианского, ближне- и средневосточно-мусульманского, буддистко-монгольского, китайского etc. Российское пространство — в основном периферия (внешних) центров и ядер. Феномены внутри российского пространства, а их фокусы — вовне. (Даже в природном ландшафте черты периферийности: природу большей части Восточно-Европейской равнины определили ледники, сползавшие из «заграничной» Скандинавии, а погода на большей части РФ определяется атлантическими циклонами и тихоокеанскими муссонами).

Российское пространство — многослойная интерференция периферий. Российское пространство во всех отношениях молодо. Фрагменты разных и часто разнородных периферий не успели образовать ландшафтный и культурный сплав. Многообразные элементы — скорее упорядоченная государством смесь и взвесь. Пространство не отстоялось.

Полипериферия — еще и синкрет-периферия. Безграничное расползшееся пространство не имеет естественных рубежей (границ-барьеров). Нет цельного региона-матки (Евразия, по Л.Гумилёву, как цельный регион сомнительна). Столицы российского пространства — на границе (Новгород—Киев—Москва—Петербург—Москва). Центры и ядра (сердцевина российского пространства) расположены очень эксцентрично, почти на рубеже. «Центральная Россия» — ныне геополитический полуостров; Москва в двадцать раз ближе к западной границе, чем к восточной. Периферия без провинции. Страна без середины. Все ведущие центры территории расположены на её окраинах и/или границах, но плохо связаны между собой.

В стране поразительно мало провинции (она периферизована). Впрочем, радикальная централизация с обильной провинцией несовместима. Контакты дальних периферий систем не ведут к синтезу, для чего нужны общие провинции (субъядра). Скрепы пространства? Пространство скреплялось внешней изоляцией и особыми территориально-репрессивными структурами, пример чему именно пространство советское. Силовая интеграция вовнутрь. Гипермоноцентрализация, до 2/3 связей проходит через Москву. Общая конструкция российского пространства — это каркас немногих мощных центров, связанных иерархически. Внешнее кольцо и внутренняя россыпь центров. Центры на периферии, а периферия в центре!»

(Фотография — сообщество «Русские дворы»)

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