Каких мужчин любят российские женщины

Психологи подтвердили, что самой привлекательной частью мужчины является кошелёк. Но если отбросить материальный фактор, то самые привлекательные качества мужчины в глазах российских женщин — любящий, мужественный, обаятельный, чистый, счастливый, искренний, независимый, действующий как лидер. Не слишком котируются худые и толстые. И абсолютно неприемлемы такие качества: необязательный, женственный, равнодушный, делает салонный маникюр и педикюр, красит волосы, наносит на ногти лак.

Социологи и социальные антропологи последние двадцать лет пытаются исследовать критерии привлекательности мужчин (исследованиям по критериям привлекательности женщин — больше ста лет). О некоторых результатах этих работ рассказывается в статье психолога Дарьи Погонцевой «Современное представление женщин о красивом мужчине» («Северо-Кавказский психологический вестник», №10, 2012).

Чем больше кошелёк — тем привлекательнее

C.Чу, Р.Хардакер, Дж. Лицетт в 2007 году, изучая одну из самых распространенных межкультурных шуток о том, что «красота мужчины прямо пропорциональна размеру его кошелька», подтвердили данный феномен, объяснив его генетическими задачами женщины — воспитать потомство.

В их исследовании женщины оценивали аттрактивность (аттрактивность — эмоциональное притяжение, симпатия, эротическая привлекательность) внешнего облика мужчин, представленных на фотографиях. Снимки были поделены на две группы: на первых были мужчины, обладающие аттрактивным внешним обликом, а на вторых — мужчины, не обладающие таким обликом. Далее на фотографии с мужчинами, обладающими не аттрактивным внешним обликом, была добавлена информация о размере их банковского счёта и уровне заработной платы (вся информация была значительно завышена), в то время как на фотографии с мужчинами, обладающими аттрактивным внешним обликом, была также добавлена информация о размере их банковского счета и уровне заработной платы, однако вся информация была искажена и уменьшена. В результате женщины оценили мужчин, основываясь на информации об их экономическом достатке: чем выше достаток, тем выше оценка аттрактивности внешнего облика.

В привлекательности спортсменов важен их статус в игре

Другая группа учёных (Дж.Парк, А.Баанк, М.Виллинг) выдвинули предположение о том, что наиболее красивыми являются спортсмены. Основываясь на результатах предыдущих исследований ни отмечают, что атлетизм — сексуально отобранная черта, которая сигнализирует генное качество. Более престижные спортивные состязания те, которые болше сигнализируют гендернозначимые черты (например, сила, выносливость, проворство). Авторы также выдвигают идею о том, что, если есть различия между разными видами спорта, то и могут быть отличия в зависимости от роли игроков внутри определенного направления, в зависимости от их статуса и роли в игре.

В своём исследовании они предлагали женщинам оценить аттрактивность внешнего вида спортсменов. В первой части исследования женщины оценивали спортсменов и не спортсменов. Выяснилось, что спортсменов женщины оценивали как более аттрактивных. Во второй части эксперимента женщины оценивали только спортсменов, но на всех фотографиях было подписано, какую позицию в игре занимают спортсмены. Следует отметить, что в футболе существует 4 позиции: вратарь, защитник, полузащитник (хавбек) и нападающий (форвард). Также существует капитан и один из игроков, координирующий работу команды на поле (обычно самый опытный или просто лучший игрок). В их исследовании было выявлено, что наивысшие оценки получают вратари, форварды и капитаны команд. Таким образом, при оценке аттрактивности внешнего облика важен не только показатель атлетизма (спортивности), но и то, какую роль в команде играет спортсмен.

Стройный, чистый, мужественный

Однако до сих пор не рассматривается проблема отношения женщин к мужчинам, которые ухаживают за собой, насколько важна категория ухоженности для того, чтобы оценить мужчину как красивого. Для этого мы опросили 100 женщин в возрасте от 15 до 30 лет, которым предложили оценить гендерную идентичность красивого мужчины, а также попросили ответить на вопросы авторской анкеты, которая включала 14 вопросов, направленных на выявление представлений о том, должен ли мужчина быть ухоженным, и как именно красивый мужчина должен ухаживать за собой (посещать салоны красоты, СПА-процедуры, умение модно одеваться).

На первом этапе мы выявили гендерную идентичность красивого мужчины (данная методика предлагает классический набор характеристик, описывающий маскулинную идентичность: аналитически мыслящий, сильный физический, обладающий лидерскими качествами). Было выявлено, что большинство участниц приписывают красивому мужчине маскулинную, полотипичную, гендерную идентичность (78%), реже -андрогинную гендерную идентичность (18%), также были участницы, приписавшие красивому мужчине фемининную гендерную идентичность (4%).

В то же время большинство женщин (98 %) отметили, что красивый мужчина должен быть ухоженным.

На следующем этапе мы выделили те характеристики, которые женщины значимо чаще приписывают красивому мужчине (по нисходящей, по 10-балльной шкале набрали от 6,7 до 5,9): любящий, мужественный, обаятельный, чистый, счастливый, искренний, независимый, действующий как лидер, обладающий лидерскими качествами, сильный физически, умеет носить костюм/смокинг. А вот характеристики, которые большинство участниц исследования считают не приемлемыми для красивого мужчины (тоже по нисходящей, , по 10-балльной шкале набрали от 2,3 до1,3): необязательный, женственный, равнодушный, неестественный, делает маски для волос, ухаживает за кожей вокруг глаз, делает салонный маникюр, делает салонный педикюр, красит волосы, наносит на ногти лак в оздоровительных или эстетических целях.

Также мы попросили девушек описать фигуру красивого мужчины. В качестве стимульного материала нами были использованы изображения мужского тела, разработанные K.Yager. Этот стимульный материал включает в себя 9 изображений мужского тела, которые соответствуют различным показателям ИМТ (индекс массы тела — соотношение роста и веса) и соотносятся с показателями ВОЗ от «недостаточный вес» до «ожирение третьей степени». Участником предлагалось выбрать изображение фигуры, которая в наибольшей степени соответствует их представлению о фигуре красивого мужчины. Далее нами был проведен анализ, который показал, что существует прямая корреляционная взаимосвязь между возрастом участников исследования и представлениями о красивой фигуре мужчины: чем старше участники исследования, тем больший вес они приписывают красивому мужчине.

Женщины приписывали красивому мужчине диапазон показателя ИМТ от фигуры №2 до фигуры №5. Около 11 % женщин описали мужчину как обладающего нормальным весом (нижняя граница нормы на грани с истощением), 74% выбрали физиологическую норму, около 15 % женщин указали фигуру «с предожирением».

Также более взрослые участницы исследования реже наделяли красивого мужчину такими характеристиками, как чистый, умеет модно одеваться, умеет подбирать и использовать аксессуары, и чаще приписывают такие характеристики, как самодостаточный и аналитически мыслящий.

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