Доход 79 тысяч, 95% владельцы машин: Портрет высшего среднего класса России

Международная компания IPSOS представила очередной усреднённый потребительский портрет представителя высшего среднего класса России. Он мал (5% населения), но по российским меркам обеспечен: средний доход в семье 79 тысяч руб. на человека, 95% имеют автомобиль, 83% имеют квартиру в собственности (62% живут в квартире из 3-х и более комнат). Этот класс по сравнению с остальными россиянами оптимистичен: дальнейшего улучшения своего благосостояния ожидают 29%.

Компания IPSOS уже около десяти лет исследует российский средний класс. В августе 2017 года в своём вебинаре они представили очередные потребительские данные по этой страте. Мы расшифровали основные положения их доклада.

Для начала исследователи дают показатели, на основе которых зачисляют россиянина в средний класс. У него есть иномарка, собственные квартира дача/дом, могут позволить платное образование детей в вузах, медицинскую страховку, путешествуют за границу чаще 2 раз в год. Доход на одного члена семьи в Москве — от 70 тыс. руб. в месяц, в Питере — от 60 тыс., для других крупных городов — от 50 тыс. руб.

По этим критериям в России в средний класс попадает 13% населения. Его устойчивое ядро — 5%.

Выборка IPSOS составила 2800 человек. Примерный портрет представителя высшего среднего класса вышел такой.

64% мужчины (средний возраст 40 лет), 36% женщины (средний возраст 39 лет). 95% работают, 53% занимают руководящие должности, 85% живут в браке (официальном или неофициальном), 78% имеют детей.

Для сравнения: среди россиян низших классов работают только 75%, руководящие должности занимают всего 12%.

Средний доход на одного члена семьи в этой выборке оказался 79 тыс. руб. Т.е. семья из 3-х человек в среднем имеет около $4 тыс. в месяц. Для сравнения: средний доход по России — 26,5 тыс. руб. на человека.

83% имеют квартиру в собственности, 62% живут в квартире из 3-х и более комнат. 4% сдают квартиру (рента), 10% имеют дом/таунхаус. 65% планируют приобретать жильё (29% — в ближайшие 2 года).

У 95% представителей высшего среднего класса — хотя бы 1 автомобиль в семье (у 33% — 2 машины и более). Топ-5 иномарок в собственности: Тойота, Ниссан, БМВ, Форд, Ауди. Сравнение со всем населением России — 40% имеют машину.

59% покупали за последние 12 месяцев одежду Luxury-марок. Из них 69% приобретали дорогую одежду в магазине в России, 46% — в интернет-магазине, 44% — в магазине за границей.

У 93% есть текущий счёт в банке (по всей России — у 41% населения).

Следующий пласт исследования — динамика потребительской активности. Как изменилась оценка ими экономической ситуации в России? Ухудшилась за последние 12 месяцев — у 59% (в 2016-м таковых было 78%). У 15% — улучшилась (в 2016-м — 7%).

Дальнейшего улучшения ожидают 29% представителей высшего среднего класса (год назад таких было 26%), ухудшения — 39% (было 44%).

Цели на ближайшие год: путешествия — 67%, здоровый образ жизни — 57%, ремонт квартиры (дома, дачи) — 51%, сбережения, инвестиции — 41%, покупка автомобиля — 37%.

Топ-стран по выездному туризму: Италия 22%, Испания 21%, Таиланд 21%, Германия 19%.

В целом, как отмечают исследователи IPSOS, представители высшего среднего класса демонстрирует схожие потребительские характеристики с этим же классом на Западе. Другое дело, что в России этого класса в 3-4 раза меньше, чем на Западе, если исходить из их отношения к общей численности населения.

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