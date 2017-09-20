«Новый урбанизм» в Китае: как сдержать приток крестьян в города

В 2011-м в Китае был преодолен рубеж в 50% жителей городов, в 2014-м их было уже 55%. Однако полноценными горожанами — по документам — являются только 37% китайцев. Остальные в прямом смысле — нелегалы, крестьяне, пришедшие в города на заработки и не имеющие прописки. В Китае в 2013-м начался «новый урбанизм»: крестьяне для временной жизни в городе должны получать ВНЖ, а для постоянной — в течение долгих набирать баллы за заслуги и примерное поведение. Например, за звание «отличник труда» присваивается 20 баллов, а за окончание колледжа — 10,5. Любой административный арест — минус 30 баллов. Так власти пытаются не дать крупным китайским городам превратиться в трущобы.

Если в России только два города — Москва и Петербург — страдают от жуткой перенаселённости, то в Китае таких городов десятки. Впрочем, москвичам и питерцам всё равно интересно изучить китайский опыт борьбы с разрастанием городов. О том, как ведётся эта борьба, рассказывается в статье сотрудника Института географии РАН Ивана Чубарова «Проблемы и перспективы китайской урбанизации» (журнал «Азия и Африка сегодня», №7, 2017). Мы приводим часть этой статьи.

Вид на жительство

Вид на жительство действует на протяжении одного года и на этот период даёт его обладателю право доступа к базовым социальным льготам и местной системе социальной защиты. К базовым социальным льготам относятся: право на получение обязательного образования, биржа труда, здравоохранение и правовая поддержка, основные госуслуги (оформление загранпаспорта, смена и переоформление идентификационной карты гражданина, регистрация автомобиля, получение водительского свидетельства и др.).

Наличие ВНЖ является обязательным шагом для получения постоянной прописки на новом месте. Введение ВНЖ в масштабах всей страны — это главная на данный момент институциональная инновация в рамках начатой реформы прописки и громадный шаг вперёд по сравнению с той ситуацией, в которой 200-миллионная «армия» сельских мигрантов находилась последние десятилетия. Возникающие бюджетные обязательства по предоставлению им социальных услуг государство рассчитывает в дальнейшем компенсировать за счёт отдачи от роста внутреннего спроса. По данным на конец 2016 года, вид на жительство действует уже в 25 провинциях КНР.

«Разгрузка» мегаполисов

Однако китайское государство пошло ещё дальше. После 2015 года власти выпустили серию документов, внедряющих новые, единые для всей страны и кардинально упрощённые принципы получения полноценной прописки во всех городах за исключением небольшого числа самых крупных. Их особенностью является дифференциация в зависимости от числа граждан, проживающих в данном населенном пункте. Для посёлков и городов с населением до 500 тыс. человек требуется лишь фактическое легальное проживание в его центральной части. Кандидаты для получения прописки в городах от 500 тыс. до 1 млн. жителей должны иметь жильё и работу, а также 1-3 года выплачивать взносы в местный государственный фонд социального страхования. В более крупных городах (от 1 до 5 млн. жителей) этот порог выплат может быть установлен в 5 лет, а также введена балльная система (ограничивающая общее число получателей прописки возможностями города).

В городах свыше 5 млн. жителей балльная система является обязательной, а ежегодное число получателей прописки город должен регулировать сам в зависимости от своих возможностей. При этом отдельные категории жителей полностью освобождаются от каких бы то ни было требований. Свободно могут получить прописку в любом городе со статусом ниже столицы провинции выпускники местных и зарубежных вузов и профессиональных учебных заведений.

Необходимость особого подхода к крупнейшим городам связана с прогрессирующим перекосом в развитии страны. Попытки ограничить развитие городов-гигантов и вдохнуть жизнь в малые и средние населённые пункты предпринимаются в Китае уже несколько десятилетий. Доля населения, проживающего в малых (менее 300 тыс.) городах, за годы реформ сократилась с 55% до 35%, а доля жителей крупнейших (более 5 млн.) выросла с 5% до 20%.

Столь масштабная миграция в самые крупные и привлекательные мегаполисы (в особенности в четыре «города первой линии», т.е. города центрального подчинения — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь) привела к чрезмерной нагрузке на их транспортную и социальную инфраструктуры. «Разгружать» крупнейшие мегаполисы будут как с помощью чисто административных мер (вроде анонсированного переезда мэрии Пекина из центра в восточный пригород Тунчжоу), так и с помощью повышения привлекательности малых городов. Требования для получения прописки установлены там гораздо ниже, цены на недвижимость не кусаются, внутригородская транспортная ситуация лучше, а кроме того, часто действуют льготные программы по привлечению квалифицированных мигрантов.

Дифференцированные правила выдачи ВНЖ и постоянной прописки (чем меньше размер города, тем легче получить) должны дать толчок для развития городам «второй» и «третьей линии» — крупным региональным центрам и столицам менее развитых провинций. В целом, правительство проводит курс на ограничение развития крупных городов (более 3-5 млн. жителей) и поощрение роста малых и средних.

Прописка в обмен на баллы

О том, как будет работать балльная система получения городской прописки в крупнейших городах, можно понять на примере Пекина, который стал первопроходцем. С 1 января 2017 года сроком на 3 года в китайской столице введены пробные правила получения городской прописки. Обязательными условиями участия в конкурсе являются: наличие вида на жительство, возраст ниже пенсионного, не менее 7 лет подряд выплаты социальных отчислений в городской фонд и отсутствие уголовной судимости. При наличии этих условий заявителю, согласно предоставленным документам, начисляются баллы по следующим правилам:

1.Наличие стабильного и легального места работы — 3 балла за год;

Легальное место проживания — 1 балл в год за собственное, 0,5 балла в год за съёмное. При этом число прожитых лет ( а следовательно и баллов) не должно превышать число лет, в течение которых выплачивались социальные отчисления; Уровень образования: колледж — 10,5 балла, бакалавр — 15, магистр — 26, учёная степень — 37. Баллы не суммируются. Годы получения образования не учитываются при расчете пп. 1 и 2; Место проживания: переезд из 6 центральных округов Пекина в другие, на окраину — 2 балла за год, но не более 6 баллов; переезд и переход на работу в другой округ — 4 балла за год, но не более 12 баллов. Награды: государственная премия — 12 баллов, городская — 6 баллов. Не суммируются. Внедрение инноваций в бизнес-инкубаторах, 2-3 балла за год, но не более 6-9 баллов. Налоги: уплаченный подоходный налог от 100 тыс. юаней, либо налог с личных предприятий от 200 тыс. юаней в год — 6 баллов. Неуплата налогов — вычет 12 баллов. Возраст: младше 45 лет — 20 баллов. Почётные звания: отличник труда (уровень провинции и выше), гражданские награды государственного или городского уровня, титул почётный горожанин — 20 баллов, не суммируются. Административные аресты: вычет 30 баллов за каждый арест (с момента введения правил в действие).

Легализация «серых» жителей

Отдельно оговаривается, что вместе с заявителем могут получить прописку только его несовершеннолетние дети, но не другие члены семьи. Предоставление заведомо поддельных подтверждающих документов карается лишением права на повторное участие в конкурсе в течение следующих 5 лет.

Целью введения данных правил является поддержание численности города на уровне 23 млн. жителей и сокращение числа жителей центральных районов на 15% от показателя 2014 года. Подобные ясные и чёткие правила, по всей видимости, будут постепенно введены во всех городах с населением свыше 3 млн. жителей.

Помимо всего перечисленного, правительство, наконец, обратило внимание на проблему «серых жителей», не имеющих никакой прописки вообще. В первую очередь, это дети, рождённые вопреки государственной демографической политике «одна семья — один ребенок», а также некоторые другие категории (незарегистрированные приёмные дети, внебрачные дети от иностранцев или лиц без гражданства и т.д., всего 8 категорий). Начиная с 2015 года все они получили право легализоваться и получить местную прописку».

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