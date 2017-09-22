Сталинские драматурги и инсценировщики — миллионеры

В 1950 году секретарь ЦК ВКП(б) Михаил Суслов и председатель Союза писателей Александр Фадеев написали письмо Сталину об «извращениях в оплате труда авторов». Из этого письма хорошо видно, насколько баснословно высоки были заработки драматургов, композиторов, переводчиков и других высших творческих работников. Например, драматург Софронов в 1949 году получил 642 тыс. рублей, братья Тур — 759 тыс. рублей. Писатель Симонов получил процентных отчислений за четыре последних года 2 млн. 500 тыс. рублей; драматург Лавренев — 1 млн. 200 тыс. рублей.

Это письмо Суслова и Фадеева было отправлено 17 октября 1950 года и полностью оно называлось «О серьёзных извращениях в оплате труда авторов за публичное исполнение их драматических и музыкальных произведений». Вот часть письма, в которой рассказывается о заработках творческой интеллигенции. Для лучшей ориентации в доходах того времени: средний заработок рабочего в промышленности составлял 720 рублей в месяц, крестьяне же (55% населения СССР) и вовсе получали трудодни, фактически работая бесплатно (или за 50-100 рублей в месяц).

«Комиссия по поручению Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрела вопрос о серьёзных извращениях в оплате труда авторов за публичное исполнение их драматических и музыкальных произведений и представляет на Ваше рассмотрение соответствующий проект постановления.

Оплата труда авторов драматических и музыкальных произведений складывается главным образом из процентных отчислений со сборов за публичное исполнение произведений.

Действующая в настоящее время система процентных отчислений предусматривает выплату драматургам, переводчикам и инсценировщикам за публичное исполнение их произведений 1,5% со сбора за каждый акт пьесы, идущей в театрах РСФСР, независимо от общего количества осуществлённых постановок. В среднем за пьесу автор получает от 4,5 до 7,5% с валового сбора. Оперным композиторам в большинстве республик за 4-актную оперу выплачивается 5,25% от сбора, либреттистам — 2,75%; авторам симфонических и камерных произведений — 2%, авторам текстов и музыки массовых песен — по 1,5%. Такие отчисления авторы получают пожизненно, а после их смерти отчисления в течение 15 лет получают наследники.

Существующая система авторских процентных отчислений введена инструкциями Наркомпросов союзных республик свыше 25 лет тому назад и в настоящее время устарела.

Установленное пожизненное (с правом наследования) процентное отчисление даёт возможность некоторым авторам получать в течение многих лет большие суммы гонорара за одно и то же произведение. Поактная же выплата гонорара приводит к тому, что авторы стремятся создать сценические произведения с возможно большим количеством актов, руководствуясь при этом не художественными соображениями, а интересами личной наживы.

(Борис Лавренев; вверху на фото — Константин Симонов)

Сложившаяся практика процентных отчислений приводила к непомерному обогащению отдельных драматургов, переводчиков и инсценировщиков. Так, драматург Барянов за публичное исполнение написанной им пьесы «На той стороне» получил только в 1949 году около миллиона (920,7 тыс.) рублей процентных отчислений. Драматург Софронов в том же году получил 642,5 тыс. рублей, братья Тур — 759 тыс. рублей. Писатель Симонов получил процентных отчислений за четыре последних года около 2 млн. 500 тыс. рублей; драматург Лавренев — около 1 млн. 200 тыс. рублей.

Получая из года в год за исполнение своих произведений огромные суммы, некоторые авторы перестают работать над повышением своего мастерства и не создают новых высокохудожественных драматургических произведений.

Ещё большие извращения существуют в оплате труда переводчиков и инсценировщиков, которые получают процентные отчисления наравне с авторами оригинальных произведений. Так, переводчица Мингулина за перевод пьесы «Глубокие корни» в течение трёх последних лет получила 810 тыс. руб., Рубинштейн за переводы и переделки венских оперетт — 670 тыс. руб., переводчица Зубова за перевод «Пигмалиона» Б.Шоу получила за последние четыре года 588 тыс. руб., переводчик Желябужский за инсценировку романа «Овод» Войнича за два с половиной года — 650 тыс. рублей. Авторы слегка подновленного перевода либретто оперетты «Марица» — Спиро, Цензор и Ярон за три года получили 450 тыс. рублей. Автору инсценировок Волкову («Анна Каренина» и др.) за последние три с половиной года выплачено отчислений свыше 1 млн. рублей; Щепкиной-Куперник за переводы нескольких произведений Шекспира и Шиллера за последние четыре с половиной года выплачено в виде процентных отчислений около 1 млн. 300 тыс. рублей.

Переводами пьес, либретто опер и музыкальных комедий зачастую занимаются малоквалифицированные люди, во многих случаях даже не знающие иностранных языков. Пользуясь существующими старыми переводами, они вносят в них незначительные изменения и становятся авторами и соавторами произведений, получая большие суммы по процентным отчислениям. Эта группа авторов, не обладая талантами и способностями к созданию оригинальных произведений и занимаясь переделками переводов и инсценировками, зачастую низкого качества, ведёт паразитическое существование за счёт государства. Так, некий Архипов (Зайцев), не зная ни одного иностранного языка, получил крупные суммы за незначительные и ненужные переделки переводов пьес К.Гольдони «Слуга двух господ», «Трактирщица», пьес Шиллера «Коварство и любовь», «Разбойники» и других. Ежегодно выплачиваются сотни тысяч рублей процентных отчислений за недоброкачественные переводы Е.Геркену, В.Эльтону, Л.Сегаль, В.Марковичу и другим халтурщикам и бракоделам.

При нынешней системе оплаты авторского труда не стимулируется также творчество в области оперной и симфонической музыки, т.к. оперные и симфонические произведения исполняются значительно реже, чем произведения лёгкой, развлекательной музыки. Вследствие этого, например, композитор Шостакович за созданное им высокоидейное и художественное произведение — кантату «Песнь о лесах» получил авторских процентных отчислений за год только 144 рубля и 10 тыс. рублей за её издание, в то время как авторы лёгкой, развлекательной музыки получают большие суммы авторских отчислений.

(Справа — Анатолий Софронов; слева — Михаил Шолохов)

При новой системе авторского вознаграждения драматургов и композиторов даже самые высокие заработки авторов не будут превышать 150-200 тыс. руб. в год за одну пьесу и 150-250 тыс. руб. в год за одну оперу. При новой системе ликвидируется уравниловка в оплате труда авторов оригинальных произведений и авторов переводов и инсценировок. Например, переводчица Мингулина, получившая по авторским отчислениям за три года за переведённую ею пьесу «Глубокие корни» 810 тысяч рублей, при проектируемой единовременной оплате получила бы от 10 до 30 тыс. руб. Инсценировщик Желябужский за инсценировку романа «Овод» получил бы единовременный гонорар даже по высшим ставкам не более 30-60 тыс. руб., вместо полученных им только в 1949 году 393 тыс. руб. авторских отчислений».

(В 1951 году была принята новая система гонораров, о которой пишется в письме)

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