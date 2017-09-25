Как из толстовской коммуны «Жизнь и труд» выросла советская психколония

25.09.2017

трудотерапия-2

В подмосковном Тропарёво уже в конце 1890-х возник «психиатрический район» — в окрестных сёлах крестьянам раздали на постой психбольных, т.н. патронаж. Затем тут возникла коммуна толстовцев и панархистов «Жизнь и труд», а на её основе в 1931 году — психколония им. Кащенко. В колонии проживали 100-150 больных, основой их лечения был труд на земле. В психколонии была пашня, много скота, ульи, вишнёвый сад. Особенно целительным был труд в крольчатнике: он вылечивал даже дебилов и шизофреников. Эксперимент по трудотерапии в психколонии начали сворачивать в 1950-х.

О том, как трудотерапия стала одним из главных способов излечения психбольных, рассказывается в статье психиатров И.Сироткиной и М.Кокориной «Диалектика труда в психиатрической больнице: «трудотерапия в Кащенко» («Независимый психиатрический журнал, №1, 2017). Мы приводим её в сокращении.

Место, где основали колонию – на юго-западе от Москвы, в нескольких верстах от Калужской заставы, уже четыре десятилетия считалось «психиатрическим районом». Еще в начале 1890-х психиатр Н.Баженов открыл в селе Семёновском деревенский патронаж: больных-хроников распределяли по крестьянским домам, снабжали одеждой и бельём, а хозяевам платили небольшие деньги за стол и уход (1-3 рубля в месяц). Особенно охотно в крестьянские семьи брали женщин, которые помогали в хозяйстве и присматривали за детьми.

В 1897 году патронаж охватил несколько сёл и деревень: Троицкое, Зюзино, Никулино, Богородское, Никольское, Деревлево, Тропарёво (теперь это – районы Москвы). «Психиатрический район» представлял собой окружность 6–7 км в диаметре.Больше всего больных (65 человек) жило в Тропарёво; в Беляево и Деревлево существовал приёмный покой, здесь же находился служебный персонал и были организованы работы больных. К 1917 году в патронаже Алексеевской больницы в разных сёлах обитало 450 психически больных.

Толстовцы и панархисты

Вопрос о создании, в дополнение к патронажу, сельскохозяйственной колонии был поставлен в 1911 году, но до реализации дело дошло лишь двадцатью годами позже. Помог случай. Недалеко от Тропарёва существовала толстовская коммуна «Жизнь и труд». Возникла она в конце 1921 года, когда несколько молодых людей решили вести коллективное сельское хозяйство и заключили с Московским уездным земельным отделом договор на аренду бывшего помещичьего имения, носившего название Шестаковка. Договор подписал председатель коммуны Борис Васильевич Мазурин (1901-1989) – толстовец по убеждениям и образу жизни.

тропарево

Со-основателями коммуны стали Ефим Сержанов и Макс Швильпе. Они проповедовали «пананархизм» и «всеизобретательство» – идеи всеобщей и немедленной анархии и пересоздания мира. Они так объясняли своё кредо: «Вот вы, толстовцы, стремитесь к естественному, а мы, наоборот, считаем естественное – диким, хаосом. Мы считаем, что всё в области человеческой жизни без исключения надо совершенствовать, изобретать». Например, они «пытались изобрести такое концентрированное питание, в виде пилюль-пиктонов, проглотив которые, человек получил бы всё нужное для жизни своего организма, но чтобы в то же время это питание было безвыделительное и человек не сгорал бы, а сохранялся бы вечно». Сожалея, что человек треть своей жизни проводит во сне, всеизобретатели упражнялись в том, чтобы спать как можно меньше. «От этих опытов, — писал Мазурин, — один наш будущий коммунар, Миша Роговин, чуть не отдал Богу душу».Между собой Сержанов и Швильпе говорили на своём языке «Ао» и придумали себе имена, которые на этом языке имели смысл: Сержанов – Биаэльби, «изобретатель жизни», Швильпе – Биаби.

В толстовской коммуне «Жизнь и труд», по признанию самих её членов, работали слишком много: рабочий день начинался в три часа ночи и продолжался до заката. Такого трудового энтузиазма не наблюдалось даже в религиозных коммунах – например, в коммуне теософов «Заря на Востоке» рабочий день начинался после завтрака, около 9 часов утра, и заканчивался в полдник, после которого все отдыхали. «Единственным недостатком (как я это теперь вижу) было чрезмерное увлечение трудом, — вспоминал Мазурин. — Труд поглощал всё время, все силы, всё внимание».

Труд лечит

28 февраля 1930 года Президиум ВЦИК принял постановление о «переселении толстовских коммун и артелей». Толстовцы отправились создавать новые коммуны в Сибирь. «Хозяйство своё, — писал Мазурин, — мы сговорились передать психиатрической больнице имени Кащенко. Эта больница по окрестным деревням практиковала так называемый патронаж, т.е. спокойных душевнобольных раздавали на прожитие крестьянам за вознаграждение, и на месте нашей коммуны они решили сделать небольшое отделение больницы, ведающее делами таких больных. Всего они уплатили нам за коммуну 17 тысяч рублей».

трудотерапия-1

Весной 1931 года в новообразованную колонию перевели 126 психбольных, уже проведших долгие годы в больнице и патронаже. Никакая клиническая диагностика не служила противопоказанием. Как оптимистично писали врачи больницы им. Кащенко, «опыт показал, что даже возбудимые эпилептики, малодоступные шизофреники, раздражительные дебилы и олигофрены, неустойчивые психопаты – все они в условиях трудового коллектива поддаются его воздействию и мало-помалу приспособляются к коллективу».

Сразу же 85% больных были направлены обустраивать жильё. Работали в колонии почти столько же, как в толстовской коммуне: рабочий день начинался в 6.45 утра и продолжался до 19.00 летом и до 17.00-18.00 зимой. Работать должны были все пациенты спокойного отделения; освобождались от работ только по распоряжению врача; упорно неработающих отправляли обратно к крестьянам в патронаж.

Первоначально Кунцевский исполком передал психколонии 26 га земли, 15 коров и 2 лошади. К 1934 году количество пахотной земли увеличилось, стадо возросло вдвое, был организован крольчатник, увеличена пасека и высажены питомники вишен. Сделали парники, стали даже разводить клубнику – благодаря исключительному вниманию и уходу больного Ливенцова. «Весь рост хозяйства, – рапортовали врачи, – совершился при непосредственном участии и исключительной заинтересованности той группы больных, которая трактовалась как состоящая из безнадёжных хроников, социально запущенных, нуждавшихся только в призрении. Агрономом был назначен Г.Сергеев, из пациентов Донской клиники.

В мае 1931 года в колонии поселился заведующий-врач. Персонал колонии состоял из двенадцати сестёр и сорока санитарок; каждые десять дней из города приезжал профессор-психиатр и проводил разбор больных. В 1937 году открыли электрокабинет, в 1938 году – кабинет дантиста. К 1939 году в колонии было 160 штатных коек, из них 115 — в рабочем отделении, 45 – в слабом.

«Открытые двери» вместо репрессий

Врачи колонии гордились тем, что в отличие от патронажа, где «зажиточно-кулацкая часть крестьян заставляла больных  много и тяжело работать, в колонии каждый чувствует себя полноправным гражданином, членом трудового коллектива, понимает социальную полезность и от этого сознания приобретает почву под ногами, уверенность в себе». Здесь, утверждали психиатры, «больной – равноправный член коллектива с сознанием собственной полезности». Все больные получали зарплату, с определённой целью – накопить достаточную сумму денег для приобретения себе необходимого «обмундирования» при выписке.

трудотерапия-гл

В колонии практиковалась «система открытых дверей», при которой «дисциплина поддерживается не репрессиями, а воздействием коллектива». За 12 лет произошло всего пять несчастных случаев, а случаев успешного лечения было достаточно. Например, больная И., 23 лет, безродная и бездомная, с диагнозом «шизофрения». С шести лет она жила в детских домах; в юности арестована была по подозрению в контрреволюции и оказалась в Бутырской тюрьме, откуда попала в Институт психиатрии . В 1932 году была направлена на работу в колонию ввиду абсолютной невозможности приспособить её к работе в патронаже. «В колонии первое время недисциплинирована, всегда с папиросой в зубах и агрессией к окружающему. На целом ряде коллективных работ (полка, уборка овощей) не удерживалась. Была направлена на крольчатник; там быстро освоилась, проявила интерес и сообразительность, и вскоре ей было поручено ведение самостоятельной площадки, где работает одна, ответственна, подчиняясь лишь общему руководству. Проявила себя, была даже премирована. В настоящее время является квалифицированной крольчатницей, к коллективу привыкла, ужилась с ним, принимает участие в общей жизни, принадлежит к числу организаторов».

Перед началом войны в колонии работали сапожные и столярные мастерские, под пашней находилось 117 га, в стаде был бык, 20 коров, 35 свиней, 12 лошадей, 62 улья.

Жизнь в психколонии напоминала санаторную: больные принимают солнечные ванны и души, купаются в водоёмах, для них выписываются газеты, показывают звуковое кино, устраиваются еженедельные вечера самодеятельности и раз в месяц проводятся беседы врача. В клубе играют в настольные игры, заводят патефон, читают книги из библиотеки в полтысячи томов. А в 1951 году в колонии появился телевизор и было «проведено 64 сеанса телевидения».

трудотерапия-3

До сентября 1951 года колония «Тропарёво» имела статус самостоятельного учреждения, а потом сделалась филиалом больницы Кащенко. Две трети больных находились в колонии более десяти лет – это не просто пациенты с затяжными формами болезни, но и безродные, не имеющие квартир и перспектив на выписку, и престарелые из патронажа (в патронаже у крестьян к 1964 году осталось 25 человек), – словом, те, кому больше некуда было идти.

В начале 1970-х трудовая психколония была упразднена и на её месте был построен комплекс зданий 2-го медицинского института им. Н.Пирогова».

+++

Уважаемые друзья! Мы открыли запись на авторский курс журналистики «Практикум Павла Пряникова». 
Курс состоит из шести занятий. Каждое из них сочетает теоретическую и практическую части. 

журн

1.Вводная лекция — что из себя представляет современное СМИ: структура, аудитория, взаимодействие с государственными надзорными органами.
2.Практическое занятие «Новостная заметка и ее структура».
3. Практическое занятие: «Мелкие формы журналистики: почему они важны для издания. Виды мелких форм: комментарии, блиц-опрос; цитата, фото, видео и цифра дня».
4. Практическое занятие «Репортаж».
5. Практическое занятие «Интервью».
6. Практическое занятие: «Несобытийные материалы. Медиа как источник просвещения».
Лучшие работы наших слушателей будут опубликованы в СМИ.

Занятия пройдут с 26 сентября по 5 октября, три раза в неделю, в вечернее время в центре Москвы.

Подробности и запись на курс:

Фейсбук

ВКонтакте

+++

Ещё в Блоге Толкователя о психиатрии:

Советский общественник Серов: моя борьба против психиатров

В СССР существовало множество диссидентов, боровшихся не только за политические, но и за гражданские права. Один из них Анатолий Серов, всю жизнь посвятивший борьбе за разрешение печатать в советских СМИ брачные объявления.

серов

***

План Андропова: уложить в психушки сотни тысяч антисоветчиков

В 1967 году КГБ выступило с инициативой построить сотни новых психбольниц, в которые (вместо тюрем, как прежде) должны были направиться сотни тысяч «общественно опасных элементов». К 1978 году в СССР на психучёте состояло 7,2 млн человек, в больницах лежало 358 тысяч человек. Лишь борьба министра МВД Щёлокова не дала КГБ полностью реализовать идею.

псих-1

+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – ppryanikov@yandex.ru

PayPal — blog.tolkovatel@mail.ru

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112

 

Tags: , , , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Архивы

Теги

1930-е 1940-е XIX век Англия Армия Африка Второй мир Германия Европа История Как устроена Россия Китай Колониализм Москва Наука Общество Первый мир Политика Путешествия Путин Российская империя Россия СССР США Социология Сталин Украина Фото Экономика Юмор вэлфер демократия евросоциализм картография мемуары мракобесие неолиберализм религия свобода социализм статистика третий мир утопия футурология этнография