Молодые рабочие симпатизируют европейцам, украинцам и татарам

Рабочие оказались самой антимигрантски настроенной группой молодёжи (55% высказывались против любых мигрантов). Более напряжённая ситуация, чем в целом по России, складывается в Московском регионе. Здесь в два раза выше доля рабочих, оценивающих межнациональные отношения как напряжённые (25% против 12% у российских рабочих). Но усилия пропаганды не смогли поколебать хорошего отношения молодых рабочих к Западу и Украине: до 61% и 59% положительных ответов. Среди российских народов чаще симпатию молодёжи вызывали татары — им симпатизирует 41%.

Рабочая молодёжь редко исследуется политологами и социологами, в отличие от креативного класса. Между тем, численность молодых рабочих в России составляет 5,6 млн. человек. По данным Медиалогии, с августа 2016 по август 2017 молодые рабочие упоминались российскими СМИ в качестве главного актора нечасто – всего 696 раз, причём в ряде случаев о них упоминали не в нынешнем времени, а говорили о роли рабочих во времена Советского Союза и ранее. Для сравнения: студенты за тот же период упоминались 612 тысяч раз (!). Социолог Павел Фадеев из Институту социологии РАН решил восполнить пробел в изучении этой российской страты. В этом году он представил автореферат на соискание степени кандидата социологических наук «Особенности межэтнических установок молодых российских рабочих». Мы публикуем самые интересные выдержки из этой 33-страничной работы.

(Исследование молодых рабочих России происходило в несколько волн. Например, в первой волне было 765 респондентов, среди второй — 986, были интервью с работниками нескольких заводов, и т.д. В общем, выборка получилась приличная.)

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Уровень неприятия «других» среди российской молодёжи (и особенно у рабочих) достаточно высок. Он основывается на стереотипных представлениях, либо неудачном опыте коммуникации с людьми иных национальностей. Сравнение молодых рабочих со специалистами с высшим образованием установило у них больший негативизм в отношении людей других национальностей при ответе на вопросы: «Вам не нравится, когда в вашем городе/селе люди в вашем присутствии говорят на непонятном вам языке», «в мире есть национальности, которые вы не уважаете» (различия 6-12 процентных пунктов).

Треть молодых рабочих (а в московском регионе до половины) не имеет враждебных установок. Значительная часть молодых рабочих (43%) редко испытывает чувство враждебности к людям других национальностей. Вместо того, чтобы идти на обострение ситуации, многие молодые рабочие пытаются понять, поставить себя на место другого. Уровень враждебности схож во всех социально-профессиональных группах. Конкуренция, борьба за ресурсы и доминирование в определённых экономических сферах, а иногда просто в пространстве способна вызывать ощущение дискриминации и последующую негативную реакцию, что может приводить к конфликтам.

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Большая часть российских молодых рабочих (71%), выступает против насилия в любых его проявлениях. Но эта точка зрения меняется, когда речь заходит не о каких-то абстрактных конфликтах, а о конфликтах, в которых «нарушается справедливость в отношении своего народа или веры». Установка насилия не являясь доминирующей, наиболее выражена в среде рабочей молодёжи (выше на 9-13 процентных пунктов в сравнении с другими группами молодёжи).

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Предпочтительными для опрошенной молодёжи оказались представители ведущих европейских стран – французы, итальянцы, немцы (им симпатизирует 51- 61%) и исторически тесно связанные с Россией славянские народы – белорусы, украинцы и болгары (51-59%). Результаты опроса косвенно подтверждают тот факт, что несмотря на критику «Запада» молодые люди сохраняют симпатии к народам Европы.

Среди российских народов чаще симпатию молодёжи вызывали татары (им симпатизирует 41%). Негативизм аккумулируется вокруг национальностей Северного Кавказа и Средней Азии (чеченцев, дагестанцев, узбеков и др.) Треть молодых людей имеет негативные установки к американцам и «прибалтам» (латышам, эстонцам и др.).

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Специально рассмотрены поведенческие установки в производственной и неформальной сферах через готовность рабочих принять людей разных национальностей, как возможного руководителя в производственном коллективе и соседа по дому. По результатам анализы были выделены три группы:

1) Русские. Положительно к русскому начальнику и соседству русской семьи отнеслась примерно половина молодых рабочих. Другая половина отнеслась безразлично.

2) Украинцы и белорусы – этнические группы исторически и культурно близкие к русским. 64-75% молодых рабочих высказывались не против начальника этих национальностей, а 78-85% не против семьи, живущей по соседству.

3) Выходцы с Кавказа и Средней Азии – этнические группы, по отношению к которым существует предубеждённость. По отношению к азербайджанцам, армянам, вьетнамцам, грузинам, дагестанцам, киргизам, таджикам, чеченцам негативные установки более выражены, чем к рассмотренным выше славянским народам. Половина молодых рабочих не против принять представителей данных этнических групп в трудовой сфере (и больше 60% в соседской).

Как к начальнику молодые рабочие чуть лучше относятся к единоверцу-армянину, а более настороженно к выходцам с Северного Кавказа (дагестанцам, чеченцам) и Средней Азии (таджикам, узбекам).

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Как и в целом в обществе, среди рабочих нет единого отношения к миграционным процессам: половина молодёжи в той или иной степени считает, что мигранты заняты важным делом и нужны стране. Другая половина уверена – «стране не нужны никакие мигранты». Рабочие оказались самой антимигрантски настроенной группой молодёжи (55% высказывались против любых мигрантов).

Московский регион является привлекательным для инонациональных мигрантов не только из стран Средней Азии, но и российских республик. В целом московские молодые рабочие готовы принять представителя иной национальности в качестве жителя своего города – 73%. Также в благоприятном свете видят возможность принятия в качестве соседа по дому (почти 80% демонстрируют такую готовность или хотя бы не против). От 57 до 79% без предубеждений относятся к тому, человек какой национальности селится рядом с ним (в этом они схожи с российскими рабочими в целом). По отношению к приезжим с Кавказа московские рабочие даже более открыты к соседству, чем молодые российские рабочие (в московском опросе положительно бы отнеслись 28%, а в российском – не больше 8-10%).

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44% российских молодых рабочих (и до половины по Московскому мегаполису) полагает, что Россия должна остаться многонациональным государством, где все народы равны. Но и сторонников привилегий для русских среди российских рабочих не меньше – выбор ответов «Россия для всех, но русские в ней должны находиться в привилегированном положении» и «Россия должна быть государством русских людей позициям» сделали 46%. 63% молодых рабочих считает, что необходимо поддерживать культуру большинства – русских, но вместе с тем 68% согласны с поддержкой культурных особенностей, традиций и религии всех народов России.

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Больше половины рабочих и представителей других профессий испытывают к своей стране такие чувства как любовь, гордость, уважение. При этом для рабочих и работников сферы услуг (53-56%) они присущи в чуть меньшей степени, чем для специалистов с высшим образованием и служащих (63-65%). Обиду, стыд, возмущение испытывает 21-26% молодёжи. Большинство молодых рабочих связывает свою судьбу с Россией и не намерены уезжать даже в критической ситуации. Только 6% рабочих хотели бы остаться жить за рубежом навсегда.

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Отношения в своём городе, селе рабочим чаще представляются в положительном свете, чем в стране в целом. Более напряжённая ситуация, чем в целом по России, складывается в Московском регионе. Здесь в два раза выше доля рабочих, оценивающих межнациональные отношения как напряжённые (25% против 12% у российских рабочих) и одновременно ниже число оценивающих их положительно (35% против 50%). В интервью рабочие связывали её с проблемами характерными для мегаполисов: перенаселённостью, различии менталитета местного населения и мигрантов, присутствием в городской среде людей непривычных антропологических типов (в частности представителей Кавказа и Средней Азии), конкуренцией за ресурсы и др. При этом прослеживается тенденция к снижению накала в межнациональных отношениях, связанная с переключением внимания СМИ с мигрантов на события на Украине, Крым, падение курса рубля, Сирию и др.»

(Источники иллюстраций: первая, вторая, третья)

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Кем работает молодёжь России?

Россия – европейская страна. Во всяком случае об этом говорят данные о структуре занятости молодёжи: 64% людей в возрасте 20-29 – «белые воротнички». Во Франции их – 65,3%, а в Чехии даже меньше – 59%. Но есть одно отличие России от Европы: у нас занятость молодёжи в неформальном секторе – более 30% (против 5-8% в Европе).

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