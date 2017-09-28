Операция «Олимпия»: Как КГБ женил советского клерка Каузова на миллиардерше Онассис

28.09.2017

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В 1978 году мир потрясла новость о свадьбе скромного советского служащего, к тому же одноглазого, Сергея Каузова и миллиардерши, гречанки Кристины Онассис. Свадьба состоялась в Москве. За право вывезти мужа в Париж Онассис заплатила СССР $1 млн. Их брак длился всего 17 месяцев. При разводе Каузов получил отступные — два танкера, и вскоре, перебравшись в Лондон, стал мультимиллионером. Он сохранил советское гражданство и даже заплатил $500 тыс. партвзносов. КГБ называл брак Каузова с Онассис одной из самых выгодных спецопераций.

Скромный служащий «Совфрахта» Сергей Каузов меньше всего походил на героя-любовника. В детстве он потерял правый глаз и носил стеклянный. Увлекался иностранными языками и бадминтоном. Больше ничем окружающим он не запомнился. Что нашла в нём владелица компании Olympic Maritime миллиардерша Кристина Онассис, до сих пор непонятно. Об этой истории кратко рассказывается в октябрьском спецвыпуске «Экспресс-газеты» №7 (на сайт этот текст пока не выложен).

В 1976 году 26-летняя Кристина прилетела в Москву, она собиралась продлевать контракт на перевозку в СССР импортного зерна. Одним из членов рабочей группы «Совфрахта» был Каузов. Улетая в Париж, Онассис потребовала прислать к ней для дальнейших согласований именно Сергея. Каузова спешно командируют во Францию с заданием во что бы то ни стало подписать контракт. Каузов полетел туда с женой Натальей Бонди и дочкой Катей. Наталья была профессор Гнесинки, ведущей передачи о классической музыке на радио. Ради поездки мужа в Париж она оставила карьеру.

Во Франции Онассис быстро дала понять Сергею, что ему делать, если он хочет получить от неё подпись. Кураторы из КГБ тоже оценили такие контакты и стали выделять ему больше денег, чтобы он выглядел представительнее. Вскоре пара перестала скрывать отношения. Дошло до того, что они вместе полетели на Карибы, где их застукали папарацци. В западных журналах появились фото «агента КГБ» и «Морской королевы» в купальниках. Каузова с семьёй срочно вернули в Москву.

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Каузова вызвали на Лубянку. Вместе с главой Управления внешней контрразведки КГБ генерал-майором Олегом Калугиным они должны были решить, разводиться или завязывать с Кристиной.

Позднее Олег Калугин, живущий теперь в Америке, в интервью ЭГ пояснял:

 — Я благословил Кристину и Сергея на брак и был их покровителем! Сергей никогда не работал в КГБ. Он познакомился с Кристиной по телефону, ведя деловые переговоры. Они договорились встретиться в Бразилии. Там и сошлись. Их фотографии появились в прессе. Это было нарушением протокола, настоящим скандалом. Каузова отозвали срочно в Москву. Глава КГБ Юрий Андропов был страшно рассержен и грозился засадить Каузова в тюрьму. Но я заступился за него, сказав: «Если мы его упрячем за решетку, будет международный скандал, а вот если они поженятся и у них родится мальчик, то гражданин Советского Союза станет наследником империи Онассиса. В 1978 году случилась свадьба. Операцию назвали «Олимпия».

Сергей развёлся с женой, оставив 9-летнюю дочку, и переехал в двухкомнатную квартиру матери на Мосфильмовской. Онассис хотела, чтобы свадьба прошла на Скорпиосе, частном острове семейства. Но в Москве хотели полностью контролировать процесс. Обсудив ситуацию на Политбюро, Леонид Брежнев попросил передать жениху, что тот получил благословение в Кремле. И свадьба состоится только в Москве.

Регистрация прошла в Грибоедовском загсе, банкет — в «Метрополе».Толпу иностранных журналистов сдерживала милиция и агенты в штатском.

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Миллиардерша чувствовала себя на Мосфильмовской неуютно. «Двушка», да ещё и со свекровью не устраивала её. Через три дня она переехали жить в гостиницу. Опасаясь скандала, Юрий Андропов распорядился срочно выделить молодожёнам квартиру. Городские власти предложили шикарную по советским меркам «трёшку» в новом писательском доме в Протопоповском переулке (недалеко от метро «Проспект мира»). Соседи проверенные КГБ люди: снизу журналист-международник Генрих Боровик, сверху — Булат Окуджава.

Показная московская идиллия длилась недолго. Кристина пригрозила разорвать контракты с СССР, если её мужа не выпустят на Запад. По решению Политбюро у неё попросили перевести $500 тысяч на развитие греческой компартии и ещё внести $500 тысяч в советский Фонд мира. Подписав чеки и сдав партбилет Каузова на хранение в ЦК КПСС, молодожёны уехали в Париж.

— Сергей научился жить за границей, как царь — писал позднее шведский судовой маклер Арне Ларссон. — Русские всегда выбирают лучшее: меня поражало, что ему известны названия коньяков и сигар, которые я никогда бы не смог себе позволить.

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Однако вскоре супруг наскучил Онассис. Прожив в браке 17 месяцев, Сергей и Кристина развелись. Позже она признавалась, что Каузов оказался лучшим из её мужей.

В 1984 году Кристина вышла замуж за французского магната Тьери Руселя и родила дочь. Она развелась с ним в 1987 году. Скончалась Онассис в Буэнос-Айресе в 1988 году, в возрасте 37 лет, якобы от инфаркта. Но по другим сведениям — от передозировки наркотиков.

После развода Кристина подарила Сергею Каузову два танкера. Он перебрался в Лондон и открыл фирму морских перевозок и ещё до Перестройки он стал долларовым мультимиллионером. До 1991 года только партийных взносов КПСС он заплатил $500 тыс. «Я горжусь этим делом: вместо того чтобы засадить человека в тюрьму, мы делали деньги из него», — позже объяснял генерал КГБ Калугин. В 2000-е Каузов также вложился в добычу нефти на Сахалине.

Вскоре он женился и развёлся с англичанкой Элисон Харкнесс, которая родила ему дочь.

В конце 1990-х Сергей Каузов купил участок на карибском острове Мастика, принадлежавшем лорду Гленконнеру, супругу придворной дамы принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы. Через знакомство с лордом он стал вхож в круги английской королевской семьи. Соседями Каузова стали Билл Гейтс, Мик Джаггер и Дэвид Боуи.

У Каузова оставалось советское гражданство (сейчас — российское), также он приобрёл швейцарское и английское гражданств. Сегодня он больше всего времени проводит в своём шале в швейцарском городке Грийон. Соседние виллы занимают его дочери от прежних браков русская Наталья и англичанка Элисон. Свою бывшую советскую (ныне российскую) семью Каузов обеспечивал сполна, например, купил им 200-метровую квартиру в элитном доме в центре Москвы.

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