Как в конце 1930-х в СССР разгромили евгеников

«Очевидно, троцкистам нравилась мысль о «евгенически неодарённых», второсортных гражданах, которых можно и подсократить на «научной» основе, и революционно использовать в качестве «топлива для мировой революции». Эту роль, как известно, троцкисты отводили всему русскому народу».





У Блога Толкователя есть

Также советуем читать наш телеграм-канал

Об экономике -

+++

В 1920-е в СССР возникло мощное движение евгенической медицины. Например, евгеник Давиденков предлагал «провести всеобщий евгенический осмотр населения и наиболее ценных граждан поощрять в размножении. Получивших же самую низкую евгеническую оценку – стерилизовать». В 1936 году начался разгром евгенической школы в СССР. Кого-то расстреляли, кого-то выгнали с работы, а кто-то уехал за границу – как один из крупных евгеников, академик, впоследствии – Нобелевский лауреат Мёллер, который предлагал «с помощью плазмы Ленина и Дарвина выращивать новых советских людей». В конце 1940-х борьба с евгеникой переросла в СССР в разгром генетики.Блог Толкователя уже публиковал цикл статей о евгенике в СССР в 1920-30-еВ этот раз приведём примеры, как в 1930-е власти, а в наши дни – последователи сталинизма, объясняли причины разгрома евгеники, и что стало с их самыми видными представителями.Для начала кратко напомним, какие теории и практики во всесоюзном масштабе предлагали советские евгеники в 1920-х.- Заведующий кафедрой генетики в МГУ А.Серебровский в 1929 году в своей статье в Медико-биологическом журнале предложил создать в СССР банк искусственной спермы «от наилучших производителей» и оплодотворять советских женщин только оттуда.- В том же году невропатолог С.Давиденков предложил провести всеобщий евгенический осмотр населения и «наиболее ценных в евгеническом отношении» граждан поощрять в размножении. Получивших же самую низкую «евгеническую оценку» стерилизовать, выдав в качестве компенсации премиальные.- Генетик, американец Г.Мёллер в 1936 году в письме к Сталину предложил комплекс евгенических мероприятий, называя их «новым и более высоким уровнем социальной этики» и уверяя, что советские женщины будут только рады «смешать свою плазму с плазмой Ленина и Дарвина, или с генетическим материалом из других исключительных источников».С предложения Мёллера и начался окончательный разгром евгеники в СССР, инициированный лично Сталиным. Более того, эти гонения перенеслись и на саму генетику в стране, которую связали с «лже-учением вейсманистов». Позднее советский генетик, историк науки Василий Бабков в своей книге «Заря генетики человека» писал об этом эпизоде:«Сталин прочёл письмо Мёллера и понял, какая социально-политическая программа из него следует, и тогда же принял фатальное для русской генетики решение. Ликвидация медицинской генетики в СССР была связана с письмом коммуниста и одного из пяти крупнейших генетиков мира Германа Мёллера».Один из современных сталинистов и исследователь жизни и работ советского агронома Трофима Лысенко, Н.Овчинников, писал ещё проще о реакции Сталина:«Без долгих раздумий Сталин пришёл к выводу, что «евгенически одарённых», вопреки их рекомендациям, надо, наоборот, строго ограничивать, как поступает сама Природа на протяжении уже тысячелетий».Американец Герман Мёллер и вправду был коммунистом и до поры симпатизировал советскому большевизму.Впервые в Россию на работу Мёллер приехал уже состоявшимся учёным в 1922 году по приглашению Николая Вавилова. Он верил, что СССР движется к бесклассовому обществу, где генетические и евгенические исследования станут возможными на новом уровне. Окончательно он поселился в СССР в 1933 году с женой и сыном, возглавив Институт генетики в Ленинграде. Более того, он ещё и привёз с собой немецкого и американского оборудования на 45 тыс. долларов (примерно 1 млн. современных долларов). Этим институтом он руководил до 1936 года (формально до 1938-го). Негативный ответ Сталина на его письмо с евгеническими представлениями заставил Мёллера покинуть СССР в 1936 году. В 1937 году он воевал в Испании в республиканских отрядах против Франко, а в 1940 году окончательно переехал в США.В 1946 году Мёллер получил Нобелевскую премию по медицине за работы, по большей части осуществлённые им в СССР. До 1948 года Мёллер оставался членом-корреспондентом АН СССР. 24 сентября 1948 года он направил в адрес АН СССР письмо с отказом от звания в знак протеста против преследования генетики в СССР, в январе 1949 года был лишён звания.(Кстати, Герман Мёллер является дядей известной американской писательницы-фантастки Урсулы Ле Гуин (Крёбер), и многие из её вымышленных миров пришли к ней во время разговоров с дядей. В юности, в 1950-е, она сама разделяла крайне левые идеи.)(Герман Мёллер)Среди советских генетиков судьба Мёллера оказалась самой благополучной.Евгенике в СССР не повезло со взлётом нацистской партии в Германии в начале 1930-х, а затем – с её приходом к власти. Нацизм, действительно, впитал в себя многие евгенические теории, особенно – о превосходстве рас и способах «улучшения» высшей, арийской «расы». 1936-й стал переломным для евгеников в Советском Союзе, хотя «Русское евгеническое общество» прекратило свое существование уже в 1930 году.С июля по декабрь 1936 года в центральной прессе прошёл ряд публикаций с резкой критикой евгеники, что явилось началом кампании по их преследованию. Так, в ноябре 1936 года журнал «Под знаменем марксизма» вышел со статьёй с понятным заголовком «Черносотенный бред фашизма и наша медико-биологическая наука». А в статье в газете «Правда» от 26 декабря 1936 года говорилось:«Левит и руководимый им институт в своих трудах протаскивает фашистскую «научную» концепцию о биологической предопределённости рас, о всемогущей роли наследственности, о биологической обусловленности преступности».- В декабре 1936 года был исключён из партии и снят с должности директор Медико-биологического института (МБИ), видный евгеник С.Левит. В январе 1938 года он был репрессирован. МБИ был закрыт в 1937 году. Вместе с ним «за евгенику» (от неё следователи проводили связь с троцкизмом и фашизмом) были репрессированы еще около десятка специалистов по этой теме (например, редактор журнала «Успехи современной биологии», академик АН УССР Н.Агол).- Видные евгеники А.Серебровский и Н.Кольцов были сняты со своих постов. В декабре 1940 гола бывший директор Института экспериментальной биологии Кольцов умер от сердечного приступа.Ещё один исследователь творчества агронома Лысенко (активно принимавшего участие в разгроме евгеники), современный сталинист П.Кононков так обосновывает (в сборнике статей «Трофим Лысенко – советский агроном, биолог, селекционер», изд-во «Самообразование», 2008) борьбу с евгеникой:Сразу предупрежу, что автор не разделяет большинство идей евгеников. Но не стоит забывать, что многие евгенические работы являлись частью генетических исследований, которые послужили основой для становления этого направления в биологии. Именно за такие генетические исследования, в частности, получил своего Нобеля евгеник Мёллер.Более того, борьба с евгеникой вылилась в конце 1940-х (когда никаких евгеников в советском академическом мире не осталось) в борьбу в целом с генетикой в СССР. Градус мракобесия в позднесталинском Советском Союзе нарастал, и вот один из фрагментов работы профессора, доктора биологических наук А.Студитского «Мухолюбы-человеконенавистники», 1949 год. В ней он перекидывает мостик от евгеники в целом к генетике:«Как-то в редакцию «Журнала наследственности» (Journal of heredity – ПП) обратился с письмом бизнесмен Форбс.«Низшие классы, - говорилось в письме, - отмеченные неполноценностью духа, размножаются быстрее высших, одарённых высокой интеллектуальностью. Настало время евгеники дать знать о своём существовании и решиться, наконец, сделать шаги практического характера!»Евгеника – единственная область, где менделевская генетика нашла себе выход в «практику». Эта «практика» находится в вопиющем противоречии с данными передовой науки, которая опровергает неизменность наследственности, доказывает возможность преобразования природы организмов путём изменения условий жизни.В числе наук, включившихся в разработку «политической биологии» фашизма на первом месте стояла менделевская генетика. Вот почему разгром генетиков менделизма-морганизма на августовской сессии ВАСХНИЛ вызвал такую злобу реакционеров во всём мире».Ну и последний штрих – какие аргументы в поддержку разгрома генетики в СССР в конце 1940-х приводят в вышеупомянутом сборнике «научных статей» в поддержку агронома Трофима Лысенко:«Значительная часть ведущих генетиков-вейсманистов того времени были евреями. Гитлеровская же расовая программа представляла собой почти копию иудаизма, только зеркально-отражённую, его брата-близнеца-конкурента».На самом же деле эта цитата современного лысенковца, борца с евгеникой – это ведь евгеника даже не в квадрате, а в кубе, предписывающая врождённые злобные и человеконенавистнические качества целой нации евреев.+++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – [email protected]

PayPal — [email protected]

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112