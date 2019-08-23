Как ВШЭ может стать жертвой «второго Муссолини»

У Блога Толкователя есть

Также советуем читать наш телеграм-канал

Об экономике -

+++

Ещё в блоге Толкователя о студентах ВШЭ:

Как не получить хорошую работу: иметь отличную успеваемость в вузе и быть женщиной

Студенты, учащиеся на бюджетных местах, имеют лучшую успеваемость, чем платники, но зарплату после вуза получают меньшую. Хотя девушки учатся значительно лучше, чем юноши, они зарабатывают после окончания вуза на 20% меньше; они в основном попадают на малооплачиваемую работу - в PR, СМИ и маркетинг. Таков анализ карьеры выпускников ВШЭ.

Последние две недели одна из главных тем в общественно-политическом пространстве – ситуация внутри ВШЭ. Похоже, один из ведущих вузов страны раскололся пополам по отношению к московским протестам. Одна половина возмущена тем, что ВШЭ недостаточно отстаивает права нескольких арестованных в ходе московских протестов 27 июля студентов. Вторая – что вуз нельзя превращать в политизированное пространство. Компромисса между ними пока не видно. Точка зрения профессора ВШЭ Юлия Нисневича идёт дальше внутривузовского противостояния – он видит эксплуатацию проблемы сторонними силами «муссолиниевского типа».Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов говорит, что последний раз студенты и преподаватели российских вузов последний раз объединялись в общей борьбе более ста лет назад, в 1911 году. На сайте научной газеты «Троицкий вариант» опубликовано открытое письмо российских преподавателей вузов (не только ВШЭ) «Остановить каток репрессий»:Мы, российские ученые, работающие в университетах и научных центрах как в России, так и за ее пределами, крайне возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму».В свою очередь футуролог Константин Фрумкин собрал мнения противоположной стороны «17 августа Андрей Быстрицкий, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ публикует на сайте «Московского комсомольца» статью под заголовком «Высшая школа экономики должна быть свободной». В ней он пишет: «Мы, члены этой корпорации, хотели бы заявить, что мы категорически не желаем втягивания нашего университета в текущую политическую деятельность… Попытка смешать учебную, научную деятельность и практическую политику разрушительна и крайне вредна. Такого быть не должно.»На следующий день, 18 августа Андрей Мельвиль, руководитель департамента политической науки, декан факультета общественных наук ВШЭ делает запись в Facebook, в которой пишет, что «Политике не место в аудитории — и это относится как к студентам, так и к преподавателям».У профессора ВШЭ, доктора политических наук Юлия Нисневича взгляд на проблему противостояния в ВШЭ более широкий. Причём это взгляд человека, не присутствующего в социальных сетях, а потому свободного от навязываемой соцсетями точки зрения обеих сторон. Блог Толкователя попросил Юлия Нисневича изложить своё мнение:«Я сознательно не «живу» в социальных сетях, и тем более не читаю г. Навального. С этим персонажем мне давно все понятно – доморощенный Муссолини квасного разлива и псевдореволюционер-провокатор в одном лице.Но мне показали текст моего коллеги Алексея Макаркина по поводу очередного опуса этого персонажа «Отпускай. Политзеки, и что делать, чтобы им помочь» (ну, прямо Ленин «Что делать?»). Текст коллеги «задел за живое», и я заставил себя прочесть этот опус. Полностью согласен с оценкой коллеги – большевики и прочие революционеры-террористы просто отдыхают. Не только беспринципное и фальшивое так называемое «умное голосование», но и все остальное в этом тексте просто пронизано самовлюбленным вождизмом и большевистским догматом «цель оправдывает средства».Но особенно омерзителен пассаж: «Как минимум в Вышке и в Бауманке надо создать инициативные группы и, распределив работу, методично поговорить с КАЖДЫМ студентом. Рассказать о произошедшем, предложить поставить подпись в поддержку, позвать на митинг. И просто получить огромную ведомость с переписью: кто за, кто против». Это изложение откровенной технологии стравливания людей с разными взглядами, раскола студенческого сообщества, уничтожения духа университетского братства. Но особенно впечатляет «ведомость с переписью: кто за, и кто против». Можно только предположить, из каких сексотовских закромов своего подсознания Навальный извлек эти штампы ¾ ведомость и пионерско-комсомольское ¾ кто за, и кто против».Опус Навального, как справедливо отметил Алексей Макаркин, ¾ это проявление «слепого вождизма, увлекающего в пропасть», вождизма, провоцирующего возрождение доносительства и ненависть к любой инаковости. Я искренне надеюсь, что студенческие сообщества и Вышки, и Бауманки не поддадутся на очередную провокацию доморощенного Муссолини, и в сегодняшних непростых условиях сохранят сплоченность и выдержку в отстаивании своих прав и свобод, в защите своих коллег».++++++

Если вам понравилась эта и другие статьи в Блоге Толкователя, то вы можете помочь нашему проекту, перечислив небольшой благодарственный платёж на:

Яндекс-кошелёк — 410011161317866

Киви – 9166313201

Skrill – [email protected]

PayPal — [email protected]

Карта Сбербанка — 5469 3800 8261 5112