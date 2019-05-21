Российский взгляд на технократический социализм будущего

К середине XXI века мир разделится на обновлённый Запад и периферию. В Первом мире будет царить технократический социализм с основой в виде рационирования. Жить там люди будут 130-150 лет, и биотехнологии станут основой экономики. К 2050 году «сдуются» Бразилия, Китай и прочий развивающийся мир, перед этим, возможно, пройдя в Азии через атомную войну. Этот мир обречён быть вечно бедным и вассальным, в мире роботизации и автоматизации труд их «рабов» не будет нужен Западу. Скорее всего, нет шансов на попадание в Первый мир и у России, неспособной инвестировать в человеческий капитал. Таким рисует мир середины XXI века бывший экономист ЕБРР и ВБ Юрий Шушкевич.



Современная футурология в основном рождает антиутопии. Тем интереснее посмотреть на утопию, рассказывающую о мире середины XXI века. Причём эта утопия – плод воображения российского учёного, Юрия Шушкевича. Он – экономист в Европейском банке реконструкции и развития, Всемирном банке, затем руководитель проекта в сфере биотехнологий при холдинге «Базовый элемент». В большой работе «Социально-экономический механизм постлиберальной модели мировой экономики и «окно возможностей» для России» (журнал Ineternum, №1 2011) Юрий Шушкевич описывает мир около 2050 года. Мы приводим часть его прогнозов.

(В начале работы Шушкевич приводит аргументы, почему мир к середине XXI века не выдержит сверхпотребления нефти, продовольствия и другого сырья. Три миллиарда потребителе в Азии попробуют подобраться к уровню жизни Первого мира, но эта попытка закончится исчерпанием ресурсов.)

Неизбежность смены мирового порядка





В основе перехода к новому мировому порядку будет лежать всеми разделяемый принцип - рационирование. Однако при внешней справедливости в странах с разным уровнем развития он будет реализован по-разному. Рационирование в богатых странах будет осуществляться через устранение «непрофильного» использования человеческого потенциала. То есть будут ограничиваться и устраняться возможности для немотивированных общественными целями видов деятельности, нецелесообразных с точки зрения дорожающих энергетических затрат. Принцип личной свободы, позволивший в процессе становления и развития современной западной цивилизации наилучшим образом обеспечивать поиск оптимальных экономических и научно-технических решений, а также поддерживать баланс общественных интересов посредством демократических институтов уже в условиях «информационного общества» становится не нужен. Все те же оптимальные и сбалансированные решения смогут генерироваться с помощью технократических инструментов.







Антитезой свободы станут функциональность и иерархичность, и именно эти отношения лягут в основу «нового Запада». Взамен «устранённой свободы» его добропорядочные и благонадёжные граждане будут вести ровную и обеспеченную жизнь с равномерным творческим напряжением, занимая чётко определенные профессиональные и социальные ниши. А благодаря получившим сверхразвитие технологиям медико- биологической коррекции эта жизнь будет долгой и здоровой. На протяжении многих десятилетий полные сил, дееспособности и знаний члены подобного общества будут, подобно кибернетическому организму, обеспечивать «новому Западу» прогресс знаний и технологий. Разумеется, никакого общемирового консенсуса в вопросах глобального рационирования достичь будет невозможно. Поэтому план по решению «энергетической коллизии» будет разработан и реализован традиционными политическими и финансовыми элитами западной цивилизации. Для этого они располагают лучшими на сегодняшний день в мире активами в виде технологий, человеческого потенциала, а также в виде агроклиматических ресурсов, необходимых для устойчивого производства продовольствия.В основе перехода к новому мировому порядку будет лежать всеми разделяемый принцип - рационирование. Однако при внешней справедливости в странах с разным уровнем развития он будет реализован по-разному. Рационирование в богатых странах будет осуществляться через устранение «непрофильного» использования человеческого потенциала. То есть будут ограничиваться и устраняться возможности для немотивированных общественными целями видов деятельности, нецелесообразных с точки зрения дорожающих энергетических затрат. Принцип личной свободы, позволивший в процессе становления и развития современной западной цивилизации наилучшим образом обеспечивать поиск оптимальных экономических и научно-технических решений, а также поддерживать баланс общественных интересов посредством демократических институтов уже в условиях «информационного общества» становится не нужен. Все те же оптимальные и сбалансированные решения смогут генерироваться с помощью технократических инструментов.Антитезой свободы станут функциональность и иерархичность, и именно эти отношения лягут в основу «нового Запада». Взамен «устранённой свободы» его добропорядочные и благонадёжные граждане будут вести ровную и обеспеченную жизнь с равномерным творческим напряжением, занимая чётко определенные профессиональные и социальные ниши. А благодаря получившим сверхразвитие технологиям медико- биологической коррекции эта жизнь будет долгой и здоровой. На протяжении многих десятилетий полные сил, дееспособности и знаний члены подобного общества будут, подобно кибернетическому организму, обеспечивать «новому Западу» прогресс знаний и технологий.

Какой будет жизнь во Втором и Третьем мире

Напротив, рационирование мировой окраины - а к ней следует отнести все страны за исключением США, Канады, ЕС, Японии, Израиля и, возможно, богатых монархий Персидского залива - будет осуществляться в более примитивных формах. Сокращение калорийности рациона, ухудшение условий и качества жизни, обвальное сокращение источников занятости, стремительное расширение полунатуральных и натуральных форм хозяйства -всё это будущее мировой окраины. Если западный мир будет развиваться в погоне за новыми технологиями и знаниями, то этот - в постоянных войнах и силовых переделах сфер влияния. Будут с его стороны и попытки воздействия на «новый Запад» силой, стремление «отомстить» извне и изнутри - однако мобилизационный по своей сути новый западный строй позволит этому давлению эффективно противостоять.



Элитам бедных стран будут предложены конструкции подчинённых отношений с Западом, и в подобной вассальной роли некоторые из них смогут принять участие в конструировании новой модели мироустройства.

Новый Запад и мировая окраина









Напротив, в странах «нового Запада» начнёт усиливаться вертикальная интеграция общества, значительная часть отношений обмена будет заменена отношениями распределения, на смену личной свободе придёт системный контроль. Если в Азии начнут греметь ядерные взрывы и планета окажется под угрозой «ядерной зимы», то свой дополнительный вклад в рационирование западных сообществ внесут их военные и мобилизационные структуры. Неизбежное в скором времени прекращение мирового ралли «за потреблением» привеёет к коллапсу чрезмерно перегретых экономик Бразилии, Индии и, конечно же, Китая. Когда же в результате реиндустриализации Запада продукция массового спроса начнёт производится на автоматизированных и роботизированных предприятиях, то страны периферии потеряют внешние рынки, а абсолютно неразвитые из-за рабства и нищеты рынки внутренние не смогут восполнить их утрату. В Китае и Индии, по-прежнему существенно зависящих от импорта продовольствия, может начаться элементарный голод. В случае более чем вероятных неблагоприятных климатических и гидрографических изменений голод в перенаселённой Азии может принять катастрофические масштабы, а неизбежные в этом случае локальные войны за скудеющие ресурсы, в том числе с применением ядерного оружия, приведут к гибели сотен миллионов людей и разрушению общественных и государственных структур.Напротив, в странах «нового Запада» начнёт усиливаться вертикальная интеграция общества, значительная часть отношений обмена будет заменена отношениями распределения, на смену личной свободе придёт системный контроль. Если в Азии начнут греметь ядерные взрывы и планета окажется под угрозой «ядерной зимы», то свой дополнительный вклад в рационирование западных сообществ внесут их военные и мобилизационные структуры.

По ряду продуктов, признаваемых нежелательными и вредными, уже на наших глазах вводятся прямые ограничения. Весьма скоро, вслед за табаком и шоколадом, аналогичные физические ограничения потребления распространятся на ресурсоёмкую говядину и даже, возможно, на натуральные молочные продукты. Обыватели не смогут проживать в домах, не оборудованных энергосберегающими системами, как уже сегодня многие из нас не могут пользоваться лампочками накаливания.

Укоренившийся с эпохи Возрождения примат человеческой независимости и самоценности будет замещен приматом функциональности. Снизятся мобильность и социальная роль разросшихся в последние десятилетия «квази-элитарных слоёв» деловой бюрократии. На смену воспетым Ж.Аттали «новым кочевникам» в лице финансовых менеджеров, свободно перемещающихся по миру вслед за свободно перетекающими капиталами, придут стационарные и куда более малочисленные финансовые институты, привязанные к укоренённым в пределах национальных юрисдикций капиталоемким высокотехнологичным производствам и научным центрам.

Огромную роль начнут играть институты научного и технологического развития, в которых будет сосредоточен лучший человеческий ресурс «нового Запада». Основными направлениями технологического прогресса станут энерго- и ресурсосбережение, минимизация и устранение живого труда при производстве товарных благ и значительной части услуг, а также информационные, биологические и медицинские технологии.

На «новом Западе» люди будут жить 130-150 лет









Максимальное продление периода активной деятельности занятых в научной и инженерной сферах позволит добиваться невиданных высот технологического прогресса, что сформирует для «нового Запада» решающее цивилизационное преимущество. В результате жёсткое иерархическое общественное устройство с традиционными финансовыми и политическими кланами во главе и с функциональными «винтиками» в лице остальных станет неоспоримым и неколебимым каркасом цивилизации «золотого миллиарда», а вторичный, подчинённый статус мировой окраины, усиленный её очевидной социальной, технологической и когнитивной неполноценностью, обретёт все признаки завершившегося геологического процесса. Вознаграждением за отказ от верховенства личной свободы и всего шлейфа связанных с ней представлений, прав и отношений в условиях нового общества будет являться доступность радикального улучшения статуса здоровья и продления жизни, которые обеспечит прогресс медицины и биотехнологий. Население «золотого миллиарда» будет жить 130-150 лет, из которых большая часть придётся на годы сохранённых здоровья, силы и ясного разума.Максимальное продление периода активной деятельности занятых в научной и инженерной сферах позволит добиваться невиданных высот технологического прогресса, что сформирует для «нового Запада» решающее цивилизационное преимущество. В результате жёсткое иерархическое общественное устройство с традиционными финансовыми и политическими кланами во главе и с функциональными «винтиками» в лице остальных станет неоспоримым и неколебимым каркасом цивилизации «золотого миллиарда», а вторичный, подчинённый статус мировой окраины, усиленный её очевидной социальной, технологической и когнитивной неполноценностью, обретёт все признаки завершившегося геологического процесса.

Поддержание устойчивости двухуровнего мира

Предстоящее рационирование не сможет быть универсальным и уравнительным, поскольку в интересах прогресса общество должно будет обеспечивать различные уровни человеческой самореализации, а также обладать достаточной численностью для того, чтобы сохранять колонизацию планеты. Мировая окраина сохранится в качестве генетического резервуара и этнокультурного заповедника с численностью населения, устойчиво стабилизировавшейся на уровне не более 3-4 миллиардов человек.

На смену популярной сегодня, но утопической модели «многополярного мира» придёт модель мира двухуровнего, состоящего из цивилизации «нового Запада», наследующей современному блоку западных держав, и мировой окраины.









Неконтролируемый рост населения в этих странах будет остановлен, потребление стабилизируется на уровне на порядок более низком, чем в странах «нового Запада», продолжительность жизни не будет превышать 60-70 лет, из которых последняя четверть придется на жалкий период старости и увядания - однако подобное положение не будет вызывать враждебности и подрывать миропорядок. «Справедливое равновесие» удастся поддерживать уже непреодолимым интеллектуально-информационным и культурным разрывом между населением мировой окраины и «нового Запада», а также наличием крошечных «окон» для межуровневой миграции, отданных в распоряжение местным элитам в обмен на их лояльность. На первом, высшем уровне будут сосредоточены инновации и первоклассная роботизированная промышленность, а также будет сконцентрирована новая основа мировых денег - знания и информация. Вопреки распространённому мнению, функции низшего уровня - мировой окраины - будут состоять отнюдь не в поставках ресурсов, поскольку новые западные технологии рационирования, рециклинга и добычи из возобновляемых (биомасса) и общедоступных (океанское дно) источников обесценят традиционные сырьевые потенциалы. Бедные страны начнут обеспечивать «присмотр» за пространствами Азии и Африки и Южной Америки, выполнять экологические функции - например, поддерживать воспроизводство тропических лесов или осуществлять ирригацию территорий с высоким риском опустынивания, а также поддерживать необходимый уровень генетического разнообразия человечества.Неконтролируемый рост населения в этих странах будет остановлен, потребление стабилизируется на уровне на порядок более низком, чем в странах «нового Запада», продолжительность жизни не будет превышать 60-70 лет, из которых последняя четверть придется на жалкий период старости и увядания - однако подобное положение не будет вызывать враждебности и подрывать миропорядок. «Справедливое равновесие» удастся поддерживать уже непреодолимым интеллектуально-информационным и культурным разрывом между населением мировой окраины и «нового Запада», а также наличием крошечных «окон» для межуровневой миграции, отданных в распоряжение местным элитам в обмен на их лояльность.

Контуры экономики будущего

«Технократический социализм» «нового Запада» будет базироваться на системе экономических отношений, в своём позитивном содержании обеспечивающих максимально полное и функционально точное использование трудовых и интеллектуальных возможностей дееспособных членов общества при предоставлении им высокого уровня жизненно комфорта и эстетически развитой сферы наслаждений. При этом будет действовать и весьма жёсткая и эффективная система ограничений, неактивных при корректном поведении личности в пределах обозначенных рамок свободы и немедленно делегитимирующих её в случае сознательного нарушения таковых.

В основе соответствующего механизма будут лежать получившие сверхразвитие информационные технологии, основанные на управлении гигантскими базами данных, содержащих информацию о практически всех сторонах профессиональной деятельности и личной жизни. При этом тотальный контроль за личностью вовсе не станет самоцелью, подлинным назначением соответствующих информационных систем будет являться формирование глобальной базы знаний, которая в своём пределе достигнет уровня искусственной интеллектуальной надстройки общества.

И, конечно же, вершиной технологической пирамиды «нового Запада» станут технологии повышения статуса здоровья и продления жизни человека. В их основе будут лежать генная инженерия, терапевтические технологии стволовых клеток, теломераз, самоклонирования органов. Стоимость продукции и услуг этого сектора окажется преобладающей в валовом внутреннем продукте стран «нового Запада»





Полноценной альтернативы американскому доллару в среднесрочной перспективе не предвидится, поэтому часто звучащие упования на роль китайского юаня в качестве сопоставимой по силе мировой валюты беспочвенны. У Китая нет и не будет признаваемого всем миром актива, способного обеспечивать неограниченную эмиссию. Пока Китай пытался создавать современную инфраструктуру, занимался обустройством, намереваясь со временем из сотен миллионов рабов сформировать относительно полноценный класс потребителей, лидер западного мира - США - инвестировали значительно бОльшие средства в фундаментальные и прикладные исследования и технологии, значения которых простираются на многие десятилетия вперед. Именно в Америке, а не в Китае, будут реализованы наиболее важные в сегодняшнем мире технологии, связанные с продлением человеческой жизни и реконструкцией статуса здоровья человека. Полноценной альтернативы американскому доллару в среднесрочной перспективе не предвидится, поэтому часто звучащие упования на роль китайского юаня в качестве сопоставимой по силе мировой валюты беспочвенны. У Китая нет и не будет признаваемого всем миром актива, способного обеспечивать неограниченную эмиссию. Пока Китай пытался создавать современную инфраструктуру, занимался обустройством, намереваясь со временем из сотен миллионов рабов сформировать относительно полноценный класс потребителей, лидер западного мира - США - инвестировали значительно бОльшие средства в фундаментальные и прикладные исследования и технологии, значения которых простираются на многие десятилетия вперед. Именно в Америке, а не в Китае, будут реализованы наиболее важные в сегодняшнем мире технологии, связанные с продлением человеческой жизни и реконструкцией статуса здоровья человека.

Место России в новом мире

Российская Федерация, сделавшая долгосрочную ставку на удовлетворение существенной части мировой потребности в углеводородном сырье, не сможет ни принять участия в выработке нового курса, ни оказаться в числе его бенефициаров. Сегодня мы не готовы и вряд ли будем готовы даже к относительно равноправному союзу со странами Запада, не говоря уж о союзе подчинённом. Мы также не имеем на сегодняшний день сопоставимого с Западом научно-технологического и человеческого потенциала, позволившего бы претендовать на достойное место в «верхнем эшелоне» мира. Для нас также неприемлема функционализация общества с установлением открытого и тотального контроля над личностью, а дальнейшее укрепление иерархичности в современной России не сможет состояться ввиду полной десакрализации наших правящих элит.









Поэтому любая попытка «догнать и перегнать» новый Запад при существующей системе экономических и социальных отношений будет приводить к малоценным и вторичным результатам, закрепляющим качественное отставание России от лидеров завтрашнего мира.



+++ На неудачу будут обречены и попытки механистически восстановить научно-технологический паритет с Западом путём повторения в той или иной редакции опыта индустриализации начала 1930-х годов. Наиболее важные и эффективные активы в настоящее время связаны не с оборудованием, а с глубоким укоренением адаптивных наукоёмких технологий, что требует прежде всего инвестиций в человеческий капитал.Поэтому любая попытка «догнать и перегнать» новый Запад при существующей системе экономических и социальных отношений будет приводить к малоценным и вторичным результатам, закрепляющим качественное отставание России от лидеров завтрашнего мира.+++

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Ещё в блоге Толкователя о мире утопий XXI века:

Один из идеологов «нового мирового порядка» Жак Аттали описывает будущее как номадический мир. Его основу составят «информационные кочевники» без стабильного адреса и семьи: они будут носить на себе и в себе всё, что составит его социальное значение (смартфоны, аппараты самодиагностики и сменяемые органы). Социальный идеал здоровья и знания – для них движущий мотив соответствия норме, из страха стать исключением. В этом обществе высокие доходы будут уделом тех, кто обладает рентой знания или информации; капиталы отправятся туда, где труд будет наиболее творческим, каковы бы ни были его издержки, и туда, где труд нетворческий будет по самой низкой цене. Аттали уверен, что возникнет Континентальный Союз: ЕС+Россия, который будет противостоять глобальному кочевничеству.

Власть, в том числе экономическая, передаётся с низших ступеней на высшие. Рынок есть явление как эксплуатирующее, так и освобождающее (от архаики). Социализм нового типа, безусловно, будет использовать рынок, а его основой станут кооперативы и самоуправление трудовых коллективов. СМИ первыми придут к социалистической организации отрасли, поскольку они служат просвещению. Таким видит рыночный социализм (евросоциализм) английский неомарксист Терри Иглтон.

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