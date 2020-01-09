Time 1966 года: К 2000 году работа останется только у 10% населения

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Об экономике -

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Ещё в блоге Толкователя о прогнозах на XXI век:

Великий американский футуролог Элвин Тоффлер даёт шанс сельской местности. Его прогноз заключается в том, сельская местность покроется сетью "биопреобразователей", где отходы биомассы превращаются в пищу, корма, волокно, биопластмассы и другие товары. Внутренняя биоэкономика США сможет на 90% удовлетворять потребность страны в органических химических удобрениях и на 50% - потребность в жидком топливе. Каждый миллион литров производимого биоэтанола создаёт 38 прямых рабочих мест. Поэтому рабочие места формируются не "у нефтяной трубы", а в сельскохозяйственных регионах.

В будущем мире роботизации и автоматизации будут представлены два типа трудовой занятости: условно российский и западный. Российская - охрана, преодоление законов и гаражная экономика (товары плохого качества, требующего доработки и ремонта). Западная - работа, связанная с непосредственными контактами между людьми - в ней преуспеют женщины-экстраверты с бисексуальными наклонностями; больше всех проиграют угрюмые, рукастые мужчины-интроверты, прежде составлявшие основу массового общества.

В 1966 году в журнале Time было представлено эссе о мире в начале XXI века. В целом, оно во многом повторяло прогнозы визионеров того времени – технические и социальные. Например, прогноз о том, что в наше время лишь 10% будут заняты производительной работой, а подавляющее большинство – иметь вэлфер (базовый доход) и наслаждаться жизнью. Предсказаны интернет и электронная торговля, фермы морепродуктов на замену пахотным землям, искусственное вынашивание детей, победа над некогда неизлечимыми болезнями. Необычное же в этом эссе моральное обоснование такой безбедной жизни в будущем: человечество предыдущими длительными страданиями искупило первородный грех, и техника нам за это даст Рай на Земле.Мы публикуем с небольшими сокращениями перевод этого эссе из февральского, 1966 год, номера журнала Time Маршал Маклюэн (канадский футуролог – БТ) предсказывает, что и колесо, и трасса устареют, уступая место судну на воздушной подушке. Самолёты, перевозящие 1000 пассажиров и летящие со скоростью звука (т.е. 1234 км/ч – БТ), конечно, станут нормой. Новинкой станет транспортировка с помощью баллистической ракеты, способной достичь любого места на земле за 40 минут. В исследовании RAND 82 учёных согласились с тем, что постоянная лунная база будет создана задолго до 2000 года, и что люди пролетят мимо Венеры и высадятся на Марсе.Использование океана будет радикально преобразовано. Эксперты RAND уже сегодня показывают, что рыбу загоняют и разводят в морских загонах, как скот сегодня. На огромных полях водорослей и других видов морских растений и животных будут работать подводные «фермеры». Богатая белками подводная культура, вероятно, будет сначала измельчена, а потом регенерирована для получения вкуса, похожего на стейк или бурбон. Это даст частичный ответ тем, кто беспокоятся о возможности голода для растущего населения мира.Одним из наиболее драматических изменений станет климат-контроль. Ученые из Tempo считают, что все потребности США в электроэнергии могут быть обеспечены дюжиной ядерных электростанций по всей стране, каждая из которых имеет мощность 60 тыс. мегаватт. Кроме того, одна такая станция, если бы была построена на горе Уилсон над Лос-Анджелесом, могла бы поднять тепло, произведенное как побочный продукт, в атмосферу, развеяв смог над городом. Морской бриз может быть втянут далеко на сушу, принеся дожди, которые превратят пустыню между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом в цветущую землю.Кухня, конечно же, будет автоматизирована. Домохозяйка вполне может составить своё меню на неделю, поместить необходимые продукты в соответствующие места для хранения и передать программу на небольшой компьютер. Специалисты Стэнфордского института показывают, как механические руки извлекают предварительно выбранную еду, готовят и подают её. Подобным образом запрограммированные бытовые роботы моют посуду, убирают мусор (на конвейерную ленту, движущуюся под улицей), пылесосят коврики, моют окна, подстригают траву.Что касается покупок, то домохозяйка должна иметь возможность подключиться к местному супермаркету по видеотелефону, изучить, например, грейпфрут, не выходя из гостиной. Но среди футурологов, к счастью, есть скептики, и они уверены, что дистанционные покупки, хотя и вполне осуществимые, провалятся - потому что женщины любят выходить из дома, любят обращаться с товарами, любят менять своё мнение.Но одна вещь случится наверняка - это электронное «извлечение информации»: содержимое библиотек и других форм информации или образования будет храниться на компьютере и мгновенно получаться дома при наборе кода.В автоматизированной промышленности компьютерами будут заменены не только работники физического труда, но также секретари и большинство менеджеров среднего звена. Остальные руководители будут нести ответственность за основные решения и долгосрочную политику. Такое общество покажется праздным по нынешним стандартам. Согласно одной из оценок, только 10% населения будут работать, а остальным придётся платить пособие. Это не настолько радикальное изменение труда, как кажется. Даже сегодня только 40% населения работает, не считая труда, выполняемого домохозяйками или студентами.К 1984 году человек проведет первую треть своей жизни, или 25 лет, получая образование, только вторую треть – работая, и последнюю треть - наслаждаясь плодами своего труда (т.е. выходя на пенсию в 50 лет – БТ).К 2000 году машины будут производить так много всего, что все люди в США будут фактически состоятельными. Благодаря государственным пособиям даже неработающие семьи будут иметь ежегодный доход $30-40 тыс. в долларах 1966 года (т.е. в нынешних долларах – до $100 тыс. на семью - БТ). Как осмысленно использовать досуг, станет серьёзной проблемой, и Герман Кан (американский экономит-кейнсианец, директор Гудзоновского института в то время – БТ) предвидит общество, ориентированное на удовольствие, полное «здорового вырождения».Есть некоторые футурологи, которые мрачно ожидают, что в таком общество небольшая избранная элита станет руководить бессмысленным множеством людей, которые будут довольны наркотиками и цирками. Но большинство футурологов всё же считают, что работа всё равно будет единственным способом получить ответственность и власть.Почти все эксперты согласны с тем, что бактериальные и вирусные заболевания будут практически уничтожены. Вероятно, артериосклеротическая болезнь сердца также будет ликвидирована. До 2000 года, скорее всего, будет обнаружена причина, вызывающая рак.Самая захватывающая и для некоторых самая пугающая перспектива - химическая и электрическая коррекция мозга. Доктор Дэвид Креч, профессор психологии в Калифорнийском университете, считает, что отсталые дети будут диагностированы при рождении, а химиотерапия позволит им функционировать как нормальным людям. Потеря памяти, сопровождающая старость, будет устранена.В целом, контроль над «перекосами» личности будет широко развит задолго до 2000 года. Если жена или муж кажутся необычно ворчливыми в тот или иной вечер, говорит Рэнд Олаф Хелмер (в то время – главный исследователь в RAND - БТ), супруг сможет заскочить в аптеку на углу, купить немного таблеток против плохого настроения и добавить их в кофе. К 2000 году симбиотическая связь между мозгом и компьютером также может уже находиться на экспериментальной стадии.Еще более важной перспективой является расшифровка ДНК. Биологи считают, что до конца столетия им удастся изменить «информацию», содержащуюся в ДНК. Если это так, то со временем станет возможным контролировать форму или цвет будущих людей. Генетическое «вмешательство» может улучшить способность к обучению. Хадсон Хоаглунд, исполнительный директор Вустерского фонда экспериментальной биологии, считает, что, таким образом, «человек станет единственным животным, способным управлять своей собственной эволюцией».Медицина находится в состоянии возбуждённого ожидания. Уже широко обсуждаемые сегодня искусственные органы - сердца, лёгкие, желудки - станут общедоступными к 2000 году.У слепых и глухих появится новое зрение и новый слух. Радар будет сканировать окружение слепого, передавая информацию либо через звуки, либо через вибрации. Подобное устройство позволит глухим «услышать». Искусственные руки и ноги могут быть моторизованы и компьютеризированы. Возможно, они будут связаны с мозгом. Дети смогут выращиваться в искусственной матке.Некоторые футурологи менее оптимистичны; они беспокоятся не только о социальной проблеме того, кто будет контролировать эту искусственную эволюцию, но также и о непредвиденных побочных эффектах, таких как генетические мутации.Социально-политические изменения прогнозировать гораздо сложнее, чем технологические. Футурологи всерьёз рассматривают такие возможные проблемы: неспособность слаборазвитых стран догнать развитые, угрозу войны, перспективу сверхправительства. Некоторые футурологи, такие как Бакминстер Фуллер (архитектор, дизайнер и пропагандист ВИЭ в то время – БТ), считают, что на общем фоне благополучия политика просто исчезнет. Другие предсказывают, что всё более гомогенизированная мировая культура увеличит дружелюбие международного сообщества, хотя эксперты RAND оценивают вероятность крупной войны до конца столетия в 20%.Эммануэль Местена из Гарварда, исполнительный директор десятилетней программы IBM по технологиям и обществу, считает, что впервые после золотого века в Греции западный человек «обрёл самообладание и справедливо поверил, что он может сделать всё, что угодно». «Моя догадка, - говорит Местена, - это то, что человек, возможно, наконец искупил свой первородный грех и теперь может стремиться к блаженству».Главное же послание футурологов состоит в том, что человек не пойман в ловушку нелепой судьбы, но что он может и должен выбирать сам свою судьбу - технологическое подтверждение свободы воли».+++++++++

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