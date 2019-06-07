Явлинский: Россия – это бизнес-проект, а не государство, и его не победить

В штабе «Яблока» 6 июня Григорий Явлинский грустно рассказал о своём видении ситуации в стране и его партии. Дела у России наладятся, только ели вернуть Крым и Донбасс Украине. В суперпрезидентской республике нет никакого смысла участвовать в выборах депутатов разного уровня. Россия – это бизнес-проект, а как может «винтик» в фирме победить руководство?



Пришёл со встречи с Явлинским в штабе «Яблока» у нас на Пятницкой. Для начала впечатления о нём самом. Он ровесник Путина - 67 лет, физически выглядит не хуже; ум, логика, раскованность – лучше. Вполне представляю, как он сейчас мог бы возглавлять страну или хотя бы быть премьером (если бы клан Гайдара-Чубайса в 90-е не топил бы его). За такое первое-второе лицо точно не было бы стыдно. Встречу на ногах он вёл 2,5 часа.

Идеологию «Яблока» он определяет как «социальный либерализм». Подумалось, что это примерный аналог «Зелёных» в Германии и других странах Европы (или как у нас любят говорить «лево-либералы»). С этой идеологией он опередил время в России, но это отдельный разговор (как-нибудь отдельно напишу, почему тому же «Яблоку» так и не удаётся консолидировать свой электорат, который потенциально по всей России процентов 7-8, а в Москве и Питере – процентов 15, а то и 20 (причём с годами – тренд на повышение, и, что ещё важнее – в какой-то одной точке сольётся значительная часть яблочников и демократических левых и даже молодой, европеизированной части КПРФ, уставших от архаики в партии). А пока, как говорили у микрофона яблочники, задавая вопросы Явлинскому, «наш электорат выгрызает Навальный и не самые приятные либертарианцы».

Но это всё было во второй части встречи. А в первой части Явлинской предельно откровенно в большом монологе рассказал свою позицию и партии по двум наиболее главным проблемам России – Крыму и Донбассу. Присоединение Крыма Явлинский называет «аннексией» и призывает вернуться к границам России и Украины 2013 года. Он понимает, что на данном этапе, скорее всего, российское общество (не говоря уже о верхушке) не готово к такому радикальному варианту и предлагает проведение нового референдума с тремя вопросами – Крым украинский, Крым российский и Крым независимый. Разумеется, со свободой агитации всех сторон, включая украинские СМИ и отделения их партий на полуострове. И под западным наблюдением.

По поводу Донбасса главное, говорит, Явлинский, это переход границы с Россией под контроль Украины. Дальше – там рассосётся само. А если прекратить поддержку сепаратизма Россией финансово и милитаристски – то ещё быстрее. Явлинский сообщил, что предложения «Яблока» по миру на Донбассе взяла немецкая партия Свободных демократий и внесла его на рассмотрение в Бундестаг, как возможный немецкий вариант урегулирования проблемы.









(Григорий Явлинский выступает среди соратников в штабе Яблока, 6 июня 2019 года)



Можно по-разному относиться к предложению Явлинского, но то, что в обществе должны идти открытые дискуссии о проблеме Крыма и Донбасса, которые запустили процесс архаизации и отката страны в прошлое, - это несомненно. В нынешних российских условиях надо иметь мужество, чтобы предлагать такие решения проблемы Донбасса и особенно Крыма – за непризнание Крыма российским можно получить и уголовное преследование. Тем не менее, как показывает социология, около 20% россиян солидарны с предложениями Явлинского. Это весомая страта, и с годами она будет только увеличиваться. Более того, уверен, что примерно так, как Явлинский, думает об этой проблеме и значительная часть системных либералов при власти, от финансово-экономической части правительства РФ до экспертократии при ВШЭ и РАНХиГС. Но не имеют мужества или возможности (вылетят тут же с госслужбы) это сказать.(Григорий Явлинский выступает среди соратников в штабе Яблока, 6 июня 2019 года)Можно по-разному относиться к предложению Явлинского, но то, что в обществе должны идти открытые дискуссии о проблеме Крыма и Донбасса, которые запустили процесс архаизации и отката страны в прошлое, - это несомненно.

PS Всё же кратко напишу про вторую часть встречи с Явлинским – вопросы-ответы. Там он отвечает, почему последние годы «Яблоко» преследуют неудачи. По его словам, в любых выборах в России можно не принимать участие, так как они ничего не решают. Кроме – президентских. Явлинский напомнил, что в 2017-м яблочники заняли второе место в Москве на муниципальных выборах. «И что в итоге принёс этот результат городу?», - иронизировал лидер партии. Никакими полномочиями не обладает и Московская городская дума, выборы в которую пройдут в сентябре этого года. Что-то изменить в России может только победа на президентских выборах, а все остальные выборы – без смысла, только пустая растрата ресурсов.

С одной стороны? замечание Явлинского о выборах в суперпрезидентской республике верно. С другой стороны, а для чего тогда нужна партия? Выборы в том числе мобилизуют ядерный электорат любой партии, а также – предоставляют социальный лифт в случае победы партийцев. Находиться в состоянии фрустрации и вечно проигрывать – это прямой путь к разрушению партии, что мы и видим в последние годы с «Яблоком».

Под конец встречи Явлинский напомнил собравшимся, что Россия – это бизнес-проект, а не государство. Система выстроена как корпорация. «А основная цель любого бизнеса – это максимизация прибыли, и чтобы при этом не сесть в тюрьму». Как «винтик» может победить руководство корпорации? Только захватив руководство компанией, а больше – никак. Но и на захват шансов мало, так в среде нет пассионариев. «Было бы у нас партии хотя бы 100 пассионариев, мы бы горы свернули! А так у нас пассионариев – человек 5-7», - грустно завершил встречу Явлинский.



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В рамках прогнозного сборника «Россия-2020» политолог Николай Петров ещё в 2011 году объяснял причины слабости государства в России и отсутствия в ней работающих институтов. Система здесь представляет собой совокупность отдельных узлов, которые привычно работают сами на себя. Узлы же управляются в основном чекистами, а прозрачность принятия решений вытесняется спецоперациями.

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